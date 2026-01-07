روبیو: آمریکا به دنبال خرید گرینلند است، نه حمله نظامی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال خرید جزیره گرینلند است و نباید اظهارات اخیر درباره این جزیره به‌عنوان نشانه‌ای از قصد حمله نظامی تعبیر شود.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که روبیو در یک نشست محرمانه با قانون‌گذاران کنگره گفته است: رئیس‌جمهور دونالد ترامپ قصد دارد گرینلند را خریداری کند، نه اینکه آن را مورد حمله قرار دهد.

به گفته این مسئولان، ترامپ از مشاوران خود خواسته است طرحی به‌روز برای تصاحب گرینلند ارائه دهند؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش مطرح کرده بود.

مسئولان افزودند که برخی نمایندگان کنگره در جریان نشست پارلمانی درباره ونزوئلا، نگرانی‌هایی نسبت به نیت ترامپ در قبال گرینلند ابراز کردند.

کرولاین لیویت سخنگوی کاخ سفید، نیز اظهار داشت: «ترامپ و تیمش مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای تحقق این هدف مهم در سیاست خارجی بررسی می‌کنند و البته استفاده از ارتش آمریکا همواره گزینه‌ای در دست فرمانده کل نیروهای مسلح باقی می‌ماند.»

وی افزود: «رئیس‌جمهور روشن ساخته است که تصاحب گرینلند یک اولویت امنیت ملی برای ایالات متحده محسوب می‌شود و این امر برای بازدارندگی در برابر دشمنان ما در منطقه قطب شمال حیاتی است.»

اظهارات جدید ترامپ درباره گرینلند که دارای خودمختاری است، نگرانی‌هایی در اروپا ایجاد کرده و برخی تحلیلگران معتقدند این موضوع می‌تواند به تضعیف یا حتی فروپاشی اتحاد فراآتلانتیک میان آمریکا و اروپا منجر شود.

گرینلند تحت حاکمیت پادشاهی دانمارک بوده و در کنار جزایر فارو یکی از دو منطقه خودمختار این کشور به شمار می‌رود. این جزیره بزرگ‌ترین جزیره جهان است و در موقعیتی راهبردی در قطب شمال قرار دارد؛ منطقه‌ای که با ذوب شدن یخ‌ها و گشایش مسیرهای تجاری جدید ناشی از تغییرات اقلیمی، اهمیت استراتژیک آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

گرینلند در فاصله بیش از ۲۹۰۰ کیلومتری از دانمارک واقع شده است.

