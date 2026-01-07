به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ کتبی به خبرنگار خبرگزاری آناتولی، تأکید کرد که رئیسجمهور دونالد ترامپ، مالکیت گرینلند را در اولویت امنیت ملی ایالات متحده میداند و این موضوع را برای بازدارندگی در برابر رقبا در منطقه قطب شمال حیاتی توصیف کرده است. به گفته او، دولت آمریکا در حال بررسی مجموعهای از گزینههای مختلف برای تحقق این هدف راهبردی است و «بهکارگیری ارتش» نیز در میان احتمالات مورد نظر کاخ سفید قرار دارد.
این مواضع پس از آن مطرح شد که ترامپ بهتازگی از تمایل خود برای الحاق گرینلند به ایالات متحده به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک سخن گفت و بر ضرورت حضور پررنگتر آمریکا در قطب شمال تأکید کرد. او پیشتر هشدار داده بود که نفوذ فزاینده روسیه و چین در منطقه میتواند منافع واشنگتن را تهدید کند.
در پی این اظهارات، بحران دیپلماتیک تازهای میان واشنگتن، کپنهاگ و نوک (پایتخت گرینلند) شکل گرفته است. «ویوین موتسفلدت»، وزیر امور خارجه گرینلند، روز سهشنبه اعلام کرد که گرینلند و دانمارک خواستار نشست فوری با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، شدهاند تا درباره سخنان ترامپ گفتوگو کنند. موتسفلدت افزود که «لارس لوکه راسموسن»، وزیر خارجه دانمارک، نیز قصد دارد در این جلسه حضور یابد و پیشتر برنامه دیدار مشابهی را درخواست کرده بود، اما تاکنون عملی نشده است.
ترامپ روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود: «ایالات متحده به گرینلند – که بخشی از پادشاهی دانمارک است – نیاز دارد»، اشارهای مستقیم به ارزش راهبردی این قلمرو در فضای رقابتی جدید شمالگان. او اعلام کرده بود که گرینلند میتواند نقش کلیدی در کنترل مسیرهای دریایی تازه و منابع طبیعی منطقه ایفا کند.
گرینلند، بزرگترین جزیره جهان و یکی از دو منطقه خودگردان تحت حاکمیت دانمارک، در مرکز رقابتهای ژئوپلیتیکی جدید قطب شمال قرار گرفته است؛ جایی که ذوب یخها و تغییرات اقلیمی مسیرهای باربری تازهای را گشوده و توجه قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا، روسیه و چین را به خود جلب کرده است. این جزیره حدود ۲۹۰۰ کیلومتر از خاک اصلی دانمارک فاصله دارد و به همراه جزایر فارو، بخشی از ساختار خودگردان پادشاهی دانمارک محسوب میشود.
