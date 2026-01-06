به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست وزیر دانمارک، مته فردریکسن، اعلام کرد که کنترل ایالات متحده بر جزیره خودمختار گرینلند «منجر به فروپاشی ناتو» خواهد شد.

فردریکسن در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی دانمارکی تی‌وی ۲ گفت: «به نظر من باید حرف دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه گرینلند را می‌خواهد، جدی گرفته شود.»

او افزود: «اما من همچنین روشن خواهم کرد که اگر واشنگتن تصمیم به حمله نظامی به یک کشور دیگر ناتو بگیرد، همه چیز از جمله اتحاد و بنابراین امنیتی که از پایان جنگ جهانی دوم برقرار شده است، متوقف خواهد شد.»

یکشنبه گذشته، یک روز پس از ربوده شدن نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در جریان حمله آمریکا، ترامپ بار دیگر بر موضع خود مبنی بر اینکه گرینلند باید تحت کنترل آمریکا قرار گیرد، تأکید کرد.

دیروز، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در جریان محاکمه خود در نیویورک ، اتهامات مطرح شده توسط ایالات متحده آمریکا علیه خود در پرونده‌های مربوط به «تروریسم» و «قاچاق مواد مخدر» را رد کرد.

