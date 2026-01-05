به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روزنامه پاکستانی دان، ادامه انسداد مرزهای تجاری کشورهای پاکستان با افغانستان، بازرگانان، رانندگان، فعالان اجتماعی و شماری از شهروندان را در مناطق مختلف این کشور به خیابانها کشانده است.
معترضان، بهویژه در منطقه لندیکوتل، از دولت پاکستان خواستهاند برای بازگشایی فوری گذرگاهها، بهخصوص گذرگاه مرزی تورخم، اقدام عملی انجام دهد.
به گفته معترضان، بستهشدن مرزها منبع درآمد هزاران نفر را که معیشتآنان به تجارت دوجانبه وابسته است، با بحران مواجه کرده و فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی، بهویژه دراستان های خیبرپختونخوا و بلوچستان پاکستان، را تقریباً فلج ساخته است.
آنان هشدار دادهاند که تداوم این وضعیت، بسیاری از خانوادهها را ناگزیر به وامگیری برای تأمین هزینههای روزمره کرده است.
همزمان، در نشست مشترک آنلاین اتاقهای بازرگانی کشورهای افغانستان و پاکستان، دو طرف بر ضرورت بازگشایی مرزها و تشکیل یک کمیته مشترک ۱۲ نفره تأکید کردند.
بر اساس برآوردها، توقف تجارت دوجانبه سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلاری، به صنایع کلیدی دو کشور آسیب جدی وارد کرده است.
