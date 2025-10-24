به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر استانبول، فردا شنبه، میزبان نشستی سطح بالا بین ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان و خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان خواهد بود تا درباره مکانیزم‌های اجرای توافق آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان، گفت‌وگو کنند. این توافق که با میانجی‌گری ترکیه و قطر حاصل شد، با انتظاراتی مبنی بر نقش محوری ترکیه در تثبیت آرامش همراه است.

این اقدام دیپلماتیک پس از درگیری‌های مرزی خونین که شدیدترین درگیری‌ها از سال ۲۰۲۱ تاکنون بوده و ده‌ها کشته و بسته شدن گذرگاه‌ها را به دنبال داشت، انجام می‌شود. این وضعیت شدت بحران انسانی و تجاری در دو طرف مرز را افزایش داده است.

بر اساس منابع ترک مطلع، جلسه اول کمیته فنی مشترک بر روی یک نقشه راه بلندمدت تمرکز خواهد داشت که استمرار آتش‌بس را تضمین می‌کند. همچنین مسائل اختلافی همچون مقابله با گروه‌های مسلح، تأمین امنیت مرزهای مشترک و مدیریت بحران پناهجویان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

انتظار می‌رود دو طرف در این نشست مکانیزم نظارت میدانی برای واکنش سریع به هرگونه نقض توافق را بررسی کنند و درباره بازگشایی گذرگاه‌ها و از سرگیری فعالیت‌های تجاری و مدنی نیز تفاهم اولیه حاصل شود.

زمینه تشدید تنش و آتش‌بس

در ماه‌های اخیر روابط حکومت طالبان و پاکستان با سرعت زیادی تیره شده و اتهامات متقابل در خصوص حمایت از گروه‌های مسلح فعال در مرزها شدت گرفته است. این موضوع منجر به درگیری‌های خشونت‌آمیز، به ویژه در اطراف گذرگاه‌های تورخم و چمن شد.

درگیری‌های مکرر منجر به کشته و زخمی شدن افراد در هر دو طرف و بسته شدن مکرر گذرگاه‌های حیاتی شد که خسارات اقتصادی قابل توجهی به تجارت دو جانبه وارد کرد.

تنش به اوج خود در اوایل ماه اکتبر رسید، زمانی که درگیری‌های شدید با استفاده از توپخانه و هواپیماهای جنگی توسط نیروهای پاکستان رخ داد که خطرناک‌ترین درگیری از زمان تصاحب قدرت توسط طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ میلادی است.

در مواجهه با این تشدید تنش، چندین طرف منطقه‌ای برای میانجی‌گری وارد عمل شدند. تلاش‌های قطر، ترکیه و چین منجر به مذاکرات مستقیم در دوحه شد و توافقی برای توقف فوری آتش و استفاده از دیپلماسی به عنوان مسیر کاهش تنش حاصل گردید.

بر اساس منابع رسمی پاکستانی، این توافق شامل تعهد به آتش‌بس جامع، توقف کامل درگیری‌ها و عملیات نظامی است، در حالی که حکومت طالبان متعهد شد از خاک خود برای تهدید پاکستان استفاده نکند و پاکستان نیز به حاکمیت هوایی افغانستان احترام بگذارد.

..............................

