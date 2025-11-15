تجارت بین پاکستان و افغانستان به حالت تعلیق در آمد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد تجارت با افغانستان تا زمان برچیدهشدن کامل «پناهگاههای امن تروریستها» در خاک این کشور به حالت تعلیق باقی خواهد ماند؛ از طرف دیگر ملا برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزاری طالبان هم از تاجران افغان خواسته بود تجارت با پاکستان را قطع کنند.
به گزارش اکسپرس تریبیون، طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارتخانه، روز جمعه (۲۳ آبان) در یک نشست خبری اظهار داشت: «تصمیمگیری در مورد چگونگی و با چه کسی تجارت کردن، حق مستقل هر کشور است. اما تجارت یا ترانزیت با افغانستان تنها زمانی از سر گرفته خواهد شد که تمام پناهگاههای تروریستی نابود شوند. جان انسانها بسیار مهمتر از تجارت است.»
این تصمیم پاکستان پس از درگیریهای مرزی با نیروهای طالبان در ماه گذشته اتخاذ شده و منجر به بستهشدن گذرگاههای مرزی دو کشور گردید.
اندرابی بار دیگر افزایش فعالیتهای تروریستی در پاکستان پس از تسلط طالبان بر افغانستان را گوشزد کرده و افزوده است: طالبان افغانستان به حمایت از گروههای مخالف پاکستان ادامه میدهند و تلاش کردهاند تا ناسیونالیسم پشتون را در داخل کشور ترویج دهند.
چند روز قبل ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان، از وزارت مالیه این گروه و تاجران و صنعتکاران خواسته است مسیرهای جایگزین پاکستان را برای صادرات و واردات انتخاب کنند.
برادر همچنین اعلام کرد که پس از سه ماه آینده، واردات دارو از پاکستان بهطور کامل ممنوع خواهد شد.
با این حال، فعالان تجاری پاکستان نسبت به تبعات این تصمیم هشدار دادهاند و تأکید کردهاند که اسلامآباد بازار بزرگی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه را از دست خواهد داد.
نظر شما