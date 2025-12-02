شکست دوباره مذاکرات طالبان و پاکستان در ریاض

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مذاکرات هیأت‌های طالبان و پاکستان که روز شنبه (۸ آذر) در ریاض برگزار شد، پس از کمتر از ۴۸ ساعت بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت.

این سومین دور ناکام گفت‌وگوها میان این دوطرف پس از نشست‌های بی‌نتیجه استانبول و دوحه طی سه ماه اخیر بود.

در این دور مذاکرات هیأت طالبان به رهبری انس حقانی، عضو ارشد شورای رهبری، رحمت‌الله نجیب، معاون وزارت داخله، و عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حضور داشت و از سوی پاکستان نیز دیپلمات‌های ارشد به همراه نمایندگان آی‌اس‌آی شرکت کرده بودند.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این کشور بار دیگر خواستار «اقدامات فوری و قابل راستی‌آزمایی» علیه تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان شد و مدعی ارائه اسناد جدید از پایگاه‌های این گروه‌ها در خاک افغانستان گردید.

از سوی دیگر طالبان با رد این اتهامات، اسلام‌آباد را به پناه دادن شاخه خراسان داعش و اجازه پرواز پهپادهای جاسوسی بر فراز افغانستان متهم کرد.

در این نشست همچنین پیشنهاد بازگشایی فوری گذرگاه‌های تجاری میان دو کشور مطرح شد، اما اسلام‌آباد با شرط «توقف کامل حملات فرامرزی» این پیشنهاد را نپذیرفت.

گفتنی است تجارت دو کشور که پیش از بسته شدن مرزها در اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۲ میلیارد دلار در سال ارزش داشت، همچنان متوقف مانده است.

تحلیل‌گران می‌گویند شکست این مذاکرات احتمال از سرگیری درگیری‌های مرزی را افزایش می‌دهد. پاکستان در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۵۰ حمله تی‌تی‌پی را ثبت کرده و طالبان نیز اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان را محکوم می‌کند.

..............

پایان پیام/