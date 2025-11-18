هشدار PAJCCI: بسته ماندن مرزها تجارت پاکستان-افغانستان را به مرز فروپاشی رساند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که تنش‌های میان پاکستان و افغانستان گذرگاه‌های کلیدی مانند تورخم و چمن را برای بیش از یک ماه بسته نگه داشته است، اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان-افغانستان (PAJCCI) با صدور بیانیه‌ای فوری، از دولت پاکستان خواسته تا فوراً مداخله کند.

این اتاق هشدار داده که ادامه این وضعیت، نه تنها تجارت دوجانبه را که سالانه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار ارزش دارد، نابود می‌کند، بلکه زنجیره تأمین ترانزیتی به کشورهای آسیای مرکزی را نیز به فروپاشی کامل می‌رساند.

جنید مکده، رئیس PAJCCI، در نامه‌ای رسمی به وزارت تجارت پاکستان و اداره کل تجارت ترانزیتی، این بحران را "وخیم‌ترین چالش تجاری دوجانبه در سال‌های اخیر" توصیف کرده و تأکید نموده که هزاران کانتینر حامل کالاهای تجاری، از جمله میوه‌جات، خشکبار و محصولات صنعتی، در دو سوی مرز متوقف شده‌اند.

وی هشدار داده که این انسداد، بیش از ۱۰۰ هزار کارگر، راننده کامیون و فعال تجاری را با بیکاری فوری و فشارهای مالی سنگین روبرو ساخته و می‌تواند منجر به ورشکستگی صدها واحد صنعتی در ایالت خیبرپختونخوا شود.

بر اساس گزارش‌های تازه، دولت پاکستان این تصمیم را با اولویت دادن به امنیت مرزی توجیه کرده و اعلام نموده که بسته ماندن گذرگاه‌ها برای جلوگیری از تحرک شبه‌نظامیان ضروری است، در حالی که مقامات افغان این اتهامات را رد کرده و آن را "بهانه‌ای برای سیاست‌های تجاری خصمانه" می‌دانند.

این درگیری‌ها از اوایل اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار خسارت مستقیم به تجار افغان وارد کرده، به طوری که کابل در حال انتقال حجم عمده تجارت خود به مسیرهای جایگزین از طریق ایران است.

تجار پاکستانی در شهرهای مرزی مانند چمن و لاهور نیز از "مرگ بازار" سخن می‌گویند؛ جایی که انبارها پر از کالاهای فاسدشدنی شده و زنجیره تأمین مواد اولیه برای صنایع نساجی و کشاورزی مختل گشته است.

در حالی کهPAJCCI پیشنهاد کرده که دولت‌ها فوراً مذاکرات اضطراری را از سر بگیرند و اجازه عبور محدود کامیون‌های تجاری را صادر نمایند تا از تشدید بحران جلوگیری شود، فعالان تجاری افغان به دنبال مسیرهای جدید از طریق ازبکستان و تاجیکستان هستند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این تغییرات بلندمدت می‌تواند تعادل تجاری منطقه را برای سال‌ها مختل کند.

از طرف دیگر روزنامه «نیشن» پاکستان با کاهش ۵۴ درصدی دادوستد دو کشور نوشته است: تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان در ماه اکتوبر سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ با یک کاهش بی‌پیشینه روبه‌رو شده و بر اساس آمارهای رسمی، حجم مجموع دادوستد میان دو کشور از ۲۴۷ میلیون دلار در اکتوبر سال گذشته به ۱۱۴ میلیون دلار در اکتوبر امسال سقوط کرده است؛ کاهشی که به گفتهٔ منابع، به سبب بسته‌ماندن گذرگاه‌ها است.

کارشناسان معتقدند این بحران، در سایه تنش‌های رو به افزایش میان اسلام‌آباد و کابل، زنگ خطری برای اقتصادهای وابسته به تجارت مرزی است؛ مقامات پاکستانی تاکنون پاسخی رسمی نداده‌اند، اما منابع آگاه از احتمال بازگشایی موقت گذرگاه‌ها در روزهای آینده خبر می‌دهند.

