اجرای پروژه شهرک مهاجرین در سرپل افغانستان با بیش از هزار واحد مسکونی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت شهرسازی و مسکن اعلام کرده است که پروژه شهرک مهاجرین در منطقه چهل‌گزی ذکی شهرستان سیدآباد استان سرپل افغانستان، توسط ریاست سامانه اطلاعات جغرافیایی این وزارت تهیه و به‌گونه عملی اجرا شده است.

بر اساس اعلام این وزارت، این شهرک در مساحت حدودی ۱۳۰۰جریب زمین طراحی شده و شامل ۱۰۵۸ واحد مسکونی است که امکان اسکان حدود ۱۰۵۸۰ نفر را فراهم می‌سازد.

هدف از اجرای این طرح، توسعه منظم شهری، ایجاد محیط زیستی مناسب، فراهم‌سازی سهولت‌های استاندارد مسکن و بهبود شرایط زندگی مهاجران بازگشتی عنوان شده است.

وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان همچنین یادآور شده که پیش از این، برای ۴۰۰ خانواده مهاجر بازگشته در شهرک مهاجرین شهرستان ژری استان قندهار افغانستان نیز زمین توزیع شده بود.

استان سرپل افغانستان در سال‌های اخیر میزبان شمار زیادی از مهاجران بازگشتی بوده و کمبود زیرساخت‌های شهری از چالش‌های اصلی این استان به‌شمار می‌رود.

