به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهرک مهاجرین استان بامیان افغانستان در ۴ آذرماه رسماً افتتاح شد و بلافاصله عملیات اجرایی تحت نظارت ریاست شهرسازی و مسکن آغاز گردید.
هموارسازی جاده های شهرک در مرحله پایانی است و ۳۰ واحد مسکونی برای مهاجرین مستحق توزیع شده است.
این ۳۰ واحد خانه توسط موسسه آرو و با همکاری دفتر متصدی عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان و با هزینه مجموعی 126,000 دلار ساخته شدهاند.
هر واحد دارای دو اتاق نشیمن به همراه راهرو، آشپزخانه، حمام و دستشویی است و مراحل ساخت و تجهیز این خانهها در مدت سه ماه تکمیل شده است.
مسئولان اعلام کردهاند که تکمیل تعداد باقیمانده شهرک بهطور مرحلهای ادامه دارد.
