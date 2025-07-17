انتقال ۲۸۴ مهاجر بازگشتی به استان دایکندی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدمحمد شیرزادی، از نیروهای امدادی در شهر هرات می‌گوید که در سه روز اخیر ۲۸۴ مهاجر بازگشتی از ایران به استان دایکندی افغانستان انتقال داده شده‌اند.

آقای شیرزادی روز پنج‌شنبه(۲۶ تیر) به خبرنگار ابنا گفت که این مهاجران بازگشتی که سه روز در پارک مولانا جامی در شهر هرات منتظر بودند، با کمک‌های مردمی در هفت ماشین فلانکوچ(ون) و با هزینه بیش از ۱۶۰ هزار افغانی به چهار شهرستان دایکندی انتقال یافتند.

بر اساس معلومات این نیروی امدادی، مهاجران بازگشتی تا رسیدن به منازل‌شان در شهرستان مربوطه همراهی شدند.

سیدمحمد شیرزادی ابراز داشت که تیم‌های مشخص و با کمک‌های مردمی در شهر هرات موظف هستند تا مهاجران بازگشتی، بدون مشکل به مناطق هزاره جات در مرکز افغانستان، از جمله دایکندی و بامیان انتقال یابند.

او در ادامه افزود که برخی از مهاجران در شرایط ناگوار اقتصادی اخراج می‌شوند و با مشکلات شدید روحی و روانی مواجه هستند.

با این حال، هنوز رقم دقیق از مهاجران بازگشتی و انتقال آن‌ها به استان دایکندی مشخص نیست، اما پیش از این یک مهاجر بازگشتی در استان دایکندی به خبرنگار ابنا گفته بود که او و تعداد دیگری از افراد بازگشت‌کننده با مشکل سرپناه و اشتغال مواجه هستند.

........

پایان پیام/