وزیر مهاجرین طالبان: با فرا رسیدن فصل سرما مشکلات مهاجرین بازگشته افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی عبدالکبیر، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان حکومت طالبان، در دیدار با خانم «شوکو نودا»، معاون برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP)، درباره وضعیت مهاجران افغانستان بازگشته به کشورشان اظهار نگرانی کرد.

وزارت امور مهاجرین طالبان روز چهارشنبه (۵ آذر) با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، دو طرف درباره کمک به مهاجران بازگشتی به افغانستان و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای مسئله مهاجرت گفت‌وگو کرده‌اند.

به گفته عبدالکبیر، با نزدیک شدن فصل زمستان، مشکلات بازگشت‌کننده‌گان به افغانستان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

شوکو نودا در این دیدار تأکید کرد که افغانستان همچنان در اولویت برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد قرار دارد و این نهاد روی یافتن راه‌حل‌های بلندمدت برای مشکلات مهاجران کار می‌کند.

او افزود که بازگشت‌کننده‌گان با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود می‌توانند نقش فعالی در جامعه افغانستان ایفا کنند.

بر اساس خبرنامه وزارت مهاجرین طالبان، معاون UNDP پیشنهاد ایجاد یک کمیته مشترک میان این نهاد و وزارت امور مهاجرین را برای رسیدگی مؤثرتر به امور مهاجران بازگشتی مطرح کرده است.

این گفت‌وگوها در حالی انجام می‌شود که پاکستان پس از تنش‌های اخیر با طالبان، بازداشت و اخراج اجباری اتباع افغانستان را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

بر پایه گزارش سازمان ملل متحد، از سپتامبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از چهار و نیم میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشته یا اخراج شده‌اند.

