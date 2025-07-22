  1. صفحه اصلی
مرکز اسکان مهاجرین بازگشتی از ایران در استان بامیان افغانستان افتتاح شد

۳۱ تیر ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۳
کد خبر: 1710556
هم‌زمان با افزایش موج بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، مرکز اسکان موقت مهاجرین بازگشتی در شهر بامیان افغانستان با حضور مقام‌های محلی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مطبوعاتی استان بامیان افغانستان امروز با انتشار خبرنامه‌ای از آغاز به‌کار مرکز اسکان موقت مهاجرین عودت‌کننده به این استان خبر داد. این مرکز به منظور ساماندهی و رسیدگی به نیازهای اولیه مهاجران بازگشتی از کشورهای همسایه ایجاد شده است.

بر اساس این خبرنامه، این مرکز دارای اتاق‌های مجهز، سیستم آبرسانی و برق، سیرویس بهداشتی، آشپزخانه و امکان ارائه سه وعده غذای روزانه به صورت رایگان است.

خدمات این مرکز با همکاری ادارات حکومتی و نهادهای امدادی داخلی و بین‌المللی به مهاجرین ارائه می‌شود.

طبق برنامه، پس از ثبت و تکمیل مراحل اداری در اداره امور مهاجرین بامیان افغانستان، عودت‌کنندگان به استان‌های اصلی خود منتقل خواهند شد.

اخبار مرتبط

