به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مهدوی، به همراه دکتر حسن غیاثی، معاون برنامه وزارت بهداشت، روز سهشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون ریاستالوزرا و رئیس ستاد ملی ساماندهی امور مهاجرین و بازگشتکننده، دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار، دکتر مهدوی با اشاره به بازگشت گسترده مهاجرین افغانستانی از ایران و پاکستان، نسبت به «بحران مسکن» در شهر کابل هشدار داد.
وی گفت که افزایش جمعیت و نبود مجوزهای ساختوساز بهدلیل محدود بودن قبالههای شرعی، مانع اساسی در برابر تأمین سرپناه برای عودتکنندگان شده است.
او همچنین پیشنهاداتی برای تسهیل صدور مجوز ساخت مسکن، ایجاد اشتغال و پاسخ به نیازهای آموزشی و بهداشتی مهاجرین ارائه کرد و تأکید نمود که تسهیل این روند میتواند دهها هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
مولوی حنفی در پاسخ، با اشاره به برنامههای حمایتی طالبان برای ساماندهی مهاجرین و رایزنی با مقامات ایرانی، وعده داد تا در همکاری با نهادهای ذیربط، راهحل اصولی و فوری برای مشکل مسکن در کابل و سایر استانها ارائه شود.
وی همچنین به تلاشها برای ایجاد شهرکهای استاندارد و پایدار برای مهاجرین با مشارکت نهادهای بینالمللی اشاره کرد.
