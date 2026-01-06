وزارت دفاع سوریه: قسد با پهپاد، مرکز ایست بازرسی پلیس را در شرق حلب هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را به حمله پهپادی به یک ایست بازرسی پلیس نظامی در اطراف شهرک «دیر حافر» در شرق حلب متهم کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، اداره اطلاع‌رسانی و ارتباطات وزارت دفاع اعلام کرد: «قسد در چارچوب اقدامات تحریک‌آمیز خود علیه مواضع ارتش در مناطق مختلف، با استفاده از پهپادها، مرکز ایست بازرسی پلیس را نزدیک نقاط استقرار ارتش در اطراف شهرک دیر حافر شرق حلب، هدف قرار داد.» این حمله به گفته وزارت دفاع، منجر به زخمی شدن سه سرباز و آسیب دیدن دو خودروی نظامی شد.

در مقابل، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در بیانیه‌ای، این اتهامات را رد کرده و آن را «ادعاهایی ساختگی و مشکوک» دانست. قسد تأکید کرد: «هیچ‌گونه فعالیت، تحرک یا عملیات نظامی از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه در آن منطقه امروز انجام نشده است و این ادعاها صرفاً برای ایجاد بهانه و توجیه یک تنش غیرموجه مطرح شده است.» قسد همچنین وزارت دفاع سوریه را مسئول پیامدهای این ادعاها دانست و اعلام کرد که همچنان به «خویشتنداری و مسیرهای موجود» پایبند است.

این تحولات تنها یک روز پس از دیدار هیئتی از قسد به ریاست مظلوم عبدی، فرمانده قسد، با مسئولان دولتی در دمشق صورت گرفت. این نشست در چارچوب گفت‌وگوها درباره روند ادغام نظامی برگزار شد، اما به گفته یک منبع دولتی، جلسه به «نتایج ملموس» دست نیافت و هیچ «پیشرفت واقعی» در اجرای توافق ۱۰ مارس (۲۰ اسفند) حاصل نشد.

این منبع افزود که دو طرف توافق کرده‌اند نشست‌های دیگری برگزار کنند، اما زمان مشخصی برای آن تعیین نشده است.

