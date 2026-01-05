به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) روز یکشنبه اعلام کرد که پس از نشست با دولت سوریه درباره موضوع ادغام نیروهای نظامی، توافق شده است که جلسات و پیگیریها در چارچوبی منظم ادامه یابد تا به نتایج مشخصی برسد؛ این در حالی است که مهلت تعیینشده برای اجرای توافق به پایان رسیده است.
به گفته خبرنگار الجزیره در سوریه، عمرو حلبی، نشستهای روز یکشنبه در دمشق با حضور «مظلوم عبدی» فرمانده کل قسد، هیچ پیشرفت قابلتوجهی به همراه نداشت.
شبکه خبری سوریه نیز به نقل از یک منبع دولتی گزارش داد که این نشستها، که در چارچوب پیگیری اجرای توافق ۱۰ مارس برگزار شد، نتوانست نتایجی در جهت تسریع اجرای توافق روی زمین به دست آورد و تنها توافق شد که نشستهای دیگری در آینده برگزار شود.
در توافق ۱۰ مارس، رئیسجمهور سوریه احمد شرع و مظلوم عبدی توافقی برای ادغام نهادهای مدنی و نظامی در شمال شرق سوریه تحت مدیریت دولت امضا کردند. این توافق، قرار بود تا پایان دسامبر اجرا شود، اما قسد در اجرای آن تعلل کرده است. توافق ۱۰ مارس، شامل بازگشایی گذرگاهها، فرودگاه، میادین نفت و گاز و تأکید بر وحدت اراضی کشور بود.
توقیف عناصر وابسته به نظام سابق
همزمان، وزارت دفاع سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که واحدهای ارتش، ۸ نفر از عناصر وابسته به نظام سابق را در نزدیکی دیر حافر در شرق حلب بازداشت کردهاند. این افراد در تلاش برای عبور غیرقانونی به مناطق تحت کنترل قسد بودند. وزارت دفاع افزود که افراد بازداشتشده به مراجع ذیصلاح تحویل داده خواهند شد.
این اقدام پس از حوادث خونین اخیر در حلب صورت گرفت که طی آن ۴ غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر دیگر بر اثر حملات خمپارهای و تیراندازی تکتیراندازها زخمی شدند.
پیشتر، نیروهای مرزبانی سوریه ۱۲ نفر از جمله افسران و عناصر وابسته به نظام سابق را در مرز سوریه و لبنان بازداشت کرده بودند. همچنین ۵ نفر دیگر در حومه طرطوس هنگام ورود غیرقانونی به خاک سوریه دستگیر شدند که برخی از آنان نیز وابسته به نظام سابق بودند. این افراد برای ادامه تحقیقات به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.
