به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهار ماه پس از اقدام دولت انگلیس در شناسایی کشور مستقل فلسطین، سفارت دولت فلسطین به‌طور رسمی در شهر لندن، پایتخت کشور انگلیس در غرب اروپا، افتتاح شد. این مراسم با حضور شماری از دیپلمات‌ها و فعالان حامی ملت فلسطین برگزار شد و ارتقای سطح نمایندگی فلسطین در انگلیس را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، حسام زملط، سفیر فلسطین در انگلیس، ساختمان سفارت را «تکه‌ای از فلسطین بر خاک انگلیس» توصیف کرد و آن را نماد صلح، کرامت و استمرار مبارزه مردم فلسطین برای عدالت و آزادی دانست. وی تأکید کرد که افتتاح این سفارت، نشانه زنده بودن هویت فلسطینی و پیام ایستادگی برای مردم غزه، کرانه باختری و اردوگاه‌های آوارگان است.

سفیر فلسطین همچنین با رونمایی از پلاک رسمی سفارت، تبدیل «نمایندگی فلسطین» به «سفارت دولت فلسطین» را اعلام کرد؛ اقدامی که در عرف دیپلماتیک به معنای ارتقای جایگاه رسمی فلسطین و تکمیل تشریفات و ترتیبات اداری میان دو طرف برای فعالیت در سطح سفارت تلقی می‌شود.

افتتاح این سفارت در حالی صورت گرفت که دولت انگلیس پیش‌تر و در ۳۰ شهریورماه، فلسطین را به‌عنوان یک دولت مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته بود؛ تصمیمی که با وجود تبلیغات سیاسی لندن، همچنان با تداوم حمایت‌های عملی این کشور از رژیم صهیونیستی در تناقض آشکار قرار دارد و نشان می‌دهد که غرب، حتی در چنین اقدامات نمادینی نیز از مسئولیت واقعی خود در قبال پایان اشغالگری و اجرای حقوق بین‌الملل شانه خالی می‌کند.

