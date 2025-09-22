استقبال عراق از به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین توسط کشورهای مختلف

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: جمهوری عراق از اعلام رسمی به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین توسط انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال استقبال می‌کند و این اقدام را گامی مهم در حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین و پشتیبانی از مبارزات آنان برای تأسیس کشور مستقل خود در تمامی سرزمین فلسطین با پایتختی قدس شریف می‌داند.

در این بیانیه همچنین آمده است: عراق، ضمن قدردانی عمیق از این موضع مسئولانه و شجاعانه کشورهای یادشده، تأکید می‌کند که به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت بین‌المللی به‌شمار می‌آید.

وزارت امور خارجه عراق در ادامه اعلام کرد: بار دیگر بر موضع ثابت عراق در حمایت از آرمان عادلانه فلسطین تأکید می‌کنیم و از تمامی کشورهای جهان می‌خواهیم تا با پیروی از انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال، کشور فلسطین را به‌رسمیت بشناسند و زمینه دستیابی کامل آن به حقوق مشروعش را بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی فراهم کنند.

انگلیس، استرالیا و کانادا یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ در اقدامی تاریخی که بازتابی از افزایش شکاف میان غرب و اسرائیل است، کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند.

کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که این کشور به‌منظور احیای امید به صلح، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز در بیانیه‌ای با اشاره به تعهد این کشور برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی از سال ۱۹۴۷ از تصمیم اوتاوا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خبر داد.

آنتونی آلبانیز نخست‌وزیر استرالیا نیز اعلام کرد که این کشور به‌طور رسمی «کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین» را به رسمیت می‌شناسد.

یکی از مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای در آستانه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سطح سران، برگزاری کنفرانس «راه‌حل دو دولتی » و تشکیل کشور مستقل فلسطین است که فردا دوشنبه ۳۱ شهریور به وقت محلی برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ در نیویورک برگزار شود.

این ابتکار به طور مشترک توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رهبری می‌شود.

کنفرانس نخست راه حل دو دولتی ۶ تا ۸ مرداد در نیویورک برگزار شد و در بیانیه ای علاوه بر توافق برای انجام اقدامات جمعی برای پایان جنگ اسرائیل علیه غزه، از راه کار موسوم به دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین حمایت کرد.

اعلامیه نیویورک ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با حمایت ۱۴۲ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع و حمایت فرانسه و عربستان سعودی درباره ضرورت شناسایی کشور مستقل فلسطین به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

