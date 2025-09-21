عصبانیت مقامات صهیونیست از اقدام انگلیس، استرالیا و کانادا در به رسمیت شناختن کشور فلسطینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یائیر گولان» رهبر حزب موسوم به «دموکرات‌های» رژیم صهیونیستی گفت: به رسمیت شناختن کشور فلسطین، اقدامی ویرانگر برای امنیت اسرائیل است.

گولان تصریح کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شکست سیاسی مفتضحانه برای نتانیاهو و اسموتریچ است.

«میکی زوهر» وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی نیز گفت: به رسمیت شناختن فلسطین، معنی ندارد و این کار بوی یهودی‌ستیزی و نفرت از اسرائیل می‌دهد.

وی افزود: تنها پاسخ به این اقدام احمقانه، تحمیل حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری است.

در همین ارتباط «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شد: اقدام انگلیس، استرالیا و کانادا در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین، پاداشی به قاتلان است و اقدامات متقابل فوری را می‌طلبد.

وی تصریح کرد: باید برای اعمال حاکمیت فوری بر کرانه باختری و نابودی کامل تشکیلات خودگردان اقدام کرد.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز تأکید کرد: رهبران حماس به طور علنی می‌گویند که به رسمیت شناختن کشور فلسطین نتیجه حادثه هفتم اکتبر است.

«بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز گفت: روزهایی که انگلیس و دیگر کشورها آینده ما را تعیین می‌کردند، گذشت و تنها پاسخ به آنها، اعمال حاکمیت بر کرانه باختری است.

دولت انگلیس روز یکشنبه (۳۰ شهریور ۱۴۰۴) به طور همزمان با کشورهای استرالیا و کانادا، در اقدامی تاریخی که بازتابی از افزایش شکاف میان غرب و رژیم صهیونیستی است، کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند.

انگلیس پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت خودداری رژیم صهیونیستی از اتخاذ گام‌های ملموس برای پایان دادن به بحران انسانی غزه، کشور مستقل فلسطین را در چارچوب صیانت از آنچه «راه‌حل دو دولتی» خوانده می‌شود، به رسمیت خواهد شناخت.

تعهد تل‌آویو به توقف فوری حملات و موافقت با آتش‌بس، تضمین صلح پایدار و احیای چشم‌انداز تشکیل دو دولت، اجازه به سازمان ملل برای ازسرگیری ارسال کمک‌های بشردوستانه و پرهیز از اشغال سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری از دیگر محورهای مورد انتظار انگلیس عنوان شده بود.

مقام‌های لندن می‌گویند که هیچ‌یک از این شروط محقق نشده و حتی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر، دورنمای دستیابی به آتش‌بس را بیش از پیش تیره کرده است.

کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که این کشور به‌منظور احیای امید به صلح، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز در بیانیه‌ای ضمن اشاره به تعهد این کشور برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی از سال ۱۹۴۷، از تصمیم اوتاوا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خبر داد. وی با این حال بدون اشاره به جنایات فزاینده صهیونیست‌ها از سال ۱۹۴۸، مدعی شد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) سازمانی تروریستی است.

آنتونی آلبانیز نخست‌وزیر استرالیا نیز روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور به‌طور رسمی «کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین» را به رسمیت می‌شناسد.

وی با اشاره به هماهنگی این اقدام با کانادا و انگلیس، گفت: «این تصمیم بخشی از یک تلاش بین‌المللی هماهنگ برای شتاب بخشی به تحقق راه‌حل دو کشوری است.

این مقام استرالیایی افزود: اقدام امروز بازتابی از تعهد دیرینه استرالیا به راه‌حل دو کشوری است؛ راه‌حلی که همواره تنها مسیر دستیابی به صلح و امنیت پایدار برای اسرائیل و فلسطین بوده است.

