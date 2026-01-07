به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع اسرائیل امروز اعلام کرد که روند پاکسازی مینها در منطقه مرزی با اردن را آغاز کرده است. این اقدام در چارچوب احداث یک مانع مرزی جدید صورت میگیرد که به ادعای این وزارتخانه با هدف کاهش قاچاق سلاح به اراضی اشغالی، اجرا میشود.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، وزارت دفاع اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که در مجموع حدود ۵۰۰ مین قدیمی ضدتانک که از اواخر دهه ۱۹۶۰ در این منطقه کار گذاشته شده بود، منهدم شده است.
این وزارتخانه پیشتر نیز اعلام کرده بود که مانع مرزی جدید در طولی نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر از ارتفاعات اشغالی جولان تا منطقه موسوم به «ریمال سمر» در وادی عربه در جنوبیترین بخش اراضی اشغالی فلسطین، امتداد خواهد یافت.
بر اساس این بیانیه، مرحله نخست پروژه بر منطقه غور اردن شامل کرانه باختری اشغالی تمرکز خواهد داشت.
به گفته «إران اوفیر»، مقام مسئول پروژه در وزارت دفاع اسرائیل، این مانع مرزی پس از آغاز رسمی عملیات ساخت در دسامبر ۲۰۲۵، بهعنوان یک مرز هوشمند تکمیل خواهد شد.
اوفیر توضیح داد که این پروژه شامل یک حصار فیزیکی، سامانههای جمعآوری اطلاعات، رادارها، دوربینها و سیستمهای پیشرفته ارتباطی خواهد بود، اما مشخص نکرد که آیا بخشهایی از این مانع جدید به دیواری شبیه دیوار موجود در مرزهای کرانه باختری تبدیل خواهد شد یا نه.
در حال حاضر یک حصار ساده مجهز به ابزارهای نظارتی در امتداد جاده شماره ۹۰ در کرانه باختری اشغالی، در نزدیکی مرز اردن دیده میشود.
برنامهریزی برای احداث این مانع مرزی در نوامبر ۲۰۲۴ میلادی و مدت کوتاهی پس از ادای سوگند «یسریل کاتس» وزیر دفاع اسرائیل، آغاز شد.
کاتس پس از تصویب رسمی پروژه در مه ۲۰۲۵ گفت که این مانع گامی استراتژیک و سرنوشتساز برای مقابله با تلاشهای ایران جهت تبدیل مرز شرقی به جبهه تروریستی دیگر، محسوب میشود.
وی و دیگر مسئولان سیاسی اسرائیل ایران را متهم میکنند که از طریق مرز اردن به گروههای مقاومت فلسطینی در اردوگاههای پناهندگان کرانه باختری سلاح منتقل میکند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما