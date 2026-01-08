رئیس پارلمان لبنان خطاب به رژیم صهیونیستی: از سرزمین ما بیرون بروید!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، حمایت خود را از بیانیه صادر شده توسط فرماندهی ارتش لبنان در مورد طرح محدود کردن سلاح‌ها اعلام و توطئه‌ها و جاه‌طلبی‌های اسرائیل در جنوب را محکوم کرد.

رئیس پارلمان لبنان، توطئه‌ها و جاه‌طلبی‌های اسرائیل در جنوب را محکوم کرد که آخرین مورد آن حمله به نیروهای یونیفل و درخواست پایان دادن به حضور آنها در جنوب است که قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل را به خطر می‌اندازد و مانع اجرای آن می‌شود.

بری خطاب به دشمن اسرائیلی گفت: «از سرزمین ما بیرون بروید، آسمان ما را رها کنید، و باشد که خداوند مؤمنان را از شر جنگ در امان بدارد.»

فرماندهی ارتش لبنان امروز با اعلام تعهد کامل خود به پذیرش مسئولیت انحصاری حفظ امنیت و ثبات در سراسر خاک لبنان، به‌ویژه در منطقه جنوب رودخانه لیتانی، خاطرنشان کرد که طرح محدود کردن سلاح پس از دستیابی به اهداف مرحله اول، وارد مرحله پیشرفته‌ای شده است.

