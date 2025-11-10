آغاز رزمایش نظامی ارتش اسرائیل در کرانه باختری و مرز اردن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز دوشنبه رزمایش نظامی گسترده‌ای را در مناطق مختلف کرانه باختری و دره اردن، در نزدیکی مرز فلسطین و اردن آغاز کرد. این رزمایش به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که این رزمایش شامل تحرکات گسترده نیروها و خودروهای نظامی در مناطق عملیاتی خواهد بود. هدف از این تمرینات، آمادگی برای سناریوهای مختلف امنیتی عنوان شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این رزمایش قرار است سناریوهایی مانند حفاظت از شهرک‌های صهیونیست‌نشین و مقابله با حملات احتمالی علیه آن‌ها را شبیه‌سازی کند.

این تمرینات در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها در مناطق اشغالی همچنان ادامه دارد.

