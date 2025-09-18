به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در نتیجه تیراندازی ۳ جوان عرب در گذرگاه الکرامه در مرز فلسطین اشغالی و اردن، یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسید.

منابع صهیونیستی پیش از این از زخمی شدن دو نظامی صهیونیست در این تیراندازی خبر داده بودند.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عامل تیراندازی با یک کامیون که حامل کمک‌های بشردوستانه از اردن بود، وارد منطقه مرزی شده و به سمت نظامیان صهیونیست شلیک کرد.

در حالی که شبکه ۱۲ و اورژانس رژیم صهیونیستی از هلاکت یکی از نظامیان مجروح شده در این حمله خبر می‌دهند، برخی دیگر از منابع صهیونیستی از جمله رادیو اسرائیل اعلام کرده‌اند که هر دو نظامی مجروح شده صهیونیستی در این حادثه به هلاکت رسیده‌اند.

اشغالگران اعلام کردند که عامل این حمله تابعیت اردنی داشته است.

..............................

پایان پیام/