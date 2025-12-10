اسرائیل ساخت دیوار ۸۰ کیلومتری در مرز اردن را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که وزارت دفاع رژیم صهیونیستی ساخت دیوار جدیدی در مرز با اردن را آغاز کرده است. این دیوار در مرحله نخست شامل دو بخش به طول ۸۰ کیلومتر خواهد بود و در شمال شرقی مرز میان اسرائیل و اردن ساخته می‌شود.

وزارت دفاع اسرائیل هزینه ساخت دیوار مرزی با اردن را حدود ۵.۵ میلیارد شِکِل (۱.۷ میلیارد دلار) برآورد کرده است. طول مرز اردن با اسرائیل ۳۳۵ کیلومتر است که ۹۷ کیلومتر آن با کرانه باختری مشترک است.

وزارت دفاع اعلام کرد که در مرحله نخست، کار بر روی دره‌ها و وادی اردن متمرکز خواهد شد و همزمان برنامه‌ریزی برای بخش‌های بعدی ادامه دارد.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که روند شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری شدت گرفته است و سازمان ملل متحد بارها تأکید کرده که شهرک‌سازی اسرائیل «غیرقانونی» است.

