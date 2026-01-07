به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» از طرحی جامع برای تسریع شهرکسازی در کرانه باختری پرده برداشت که به رهبری وزرای جنبش «صهیونیسم مذهبی» و با حمایت مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در دستور کار قرار دارد. به نوشته این روزنامه، هدف اصلی این برنامه، ایجاد واقعیتی میدانی تا سال ۲۰۲۶ است که عملاً امکان تشکیل کشور فلسطین را از میان ببرد.
بر اساس این گزارش، طرح مذکور شامل اسکان هزاران خانواده اسرائیلی در مناطق مورد تأیید دولت در کرانه باختری است. این روند از استقرارهای موقت در مزارع آغاز میشود و سپس این نقاط بهتدریج به شهرکهای دائمی با زیرساختها و خدمات کامل تبدیل خواهند شد؛ الگویی که پیشتر نیز در توسعه شهرکها به کار گرفته شده است.
یدیعوت آحارانوت مینویسد که در چارچوب توافقهای ائتلافی، نتانیاهو متعهد شده است ۷۰ شهرک جدید را با همکاری بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، و اوریت استراک، وزیر امور ملی، تأسیس کند. تاکنون ۶۹ شهرک، از جمله بیش از ۲۰ شهرک کاملاً جدید، تأیید شده و همزمان شورای شهرکها در شمال کرانه باختری در حال برنامهریزی برای ایجاد یک پایگاه جدید در کوه ایبال است.
این روزنامه تأکید میکند که شتابگیری شهرکسازی پس از تصمیمات قانونی اخیر رخ داده که الزام تأیید نخستوزیر و وزیر امنیت را در مراحل برنامهریزی حذف کرده است. به این ترتیب، شوراهای شهرکسازی عملاً با آزادی عمل گسترده و بدون نظارت مؤثر دولتی، پروژههای خود را پیش میبرند؛ وضعیتی که رهبران شهرکنشینان از آن به عنوان «فرصتی طلایی» برای تحمیل حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری یاد میکنند.
در همین راستا، موید شعبان، رئیس کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی، از صدور مناقصه ساخت ۳۴۰۱ واحد مسکونی در منطقه E1 در شرق بیتالمقدس خبر داد؛ اقدامی که به گفته او، گامی خطرناک در اجرای پروژه «بیتالمقدس بزرگ» و جدا کردن این شهر از محیط فلسطینی پیرامون آن است. او افزود این تصمیم به توقفی نزدیک به ۳۰ سال پایان داده و در ادامه موج بیسابقه شهرکسازیهای سال ۲۰۲۵، شامل بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی، اتخاذ شده است.
همزمان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به تشدید آثار «خفهکننده» سیاستهای تبعیضآمیز اسرائیل بر زندگی فلسطینیان در کرانه باختری هشدار داد و این وضعیت را «شبیه به یک نظام آپارتاید» توصیف کرد. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که نقض سیستماتیک حقوق فلسطینیان و کنترل همهجانبه زندگی آنان از طریق قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز، یکی از جدیترین اشکال تبعیض ساختاری در جهان امروز به شمار میرود.
