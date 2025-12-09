به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت القدس العربی نوشت: سازمانهای آمریکایی به صورت مخفیانه و با احتیاط، توسعه شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، از جمله اورشلیم شرقی، را تأمین مالی میکنند.
این سازمانها که اکثر آنها صهیونیست-آمریکایی هستند، خود را «خیریه» تعریف میکنند و کمکهای مالی هنگفتی را در ایالات متحده، به ویژه از یهودیان، جمعآوری میکنند.
یکی از برجستهترین آنها «صندوق هبرون» است که بودجهای را برای حمایت از شهرکها و مهاجران اسرائیلی فراهم میکند.
سازمان ملل متحد تأیید میکند که فعالیت شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی غیرقانونی است و امکان اجرای راهحل دو کشوری (فلسطین و اسرائیل) را تضعیف میکند.
در غیاب کامل نظارت رسمی ایالات متحده، صندوق هبرون در پشت صحنه فعالیت میکند و به همراه سایر سازمانها ادعا میکند که «خیریه» است، در حالی که از ساخت شهرکها در سرزمینهای اشغالی فلسطین حمایت میکند.
صندوق هبرون توسط خاخام اسحاق بایشمن در سال ۱۹۷۹ (درگذشته ۲۰۱۶) تأسیس شد و به بزرگترین تأمینکننده مالی جنبش شهرکنشینان در هبرون تبدیل شد.
طبق گزارش وبسایت عبری «هبرون» در اول مه ۲۰۱۶، این جنبش شامل پروژههای اقتصادی، اجتماعی و مذهبی در هبرون میشود.
طبق گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص در ۷ دسامبر ۲۰۱۵، دفتر مرکزی این صندوق در محله بروکلین شهر نیویورک قرار دارد و یکی از برجستهترین سازمانهای آمریکایی تأمینکننده بودجه شهرکسازیها محسوب میشود.
این روزنامه توضیح داد که این صندوق، حمایت مالی معاف از مالیات را برای پروژه شهرکسازی در کرانه باختری، به ویژه در شهر الخلیل، ارسال میکند.
به گزارش هاآرتص، صندوق هبرون ادعا میکند که «یک سازمان کمک حقوقی است که در چارچوب قانون فعالیت میکند».
در همین حال، وبسایت «گاید استار»، وابسته به وزارت دادگستری اسرائیل (30 نوامبر)، نگاهی اجمالی به ماهیت شهرکسازی این صندوق ارائه داد و اظهار داشت: «این صندوق از پروژههای بشردوستانه، پزشکی، امنیتی، آموزشی و فرهنگی در جوامع یهودی در هبرون و سراسر اسرائیل حمایت میکند.»
او افزود که «هدف اصلی این صندوق، بسیج حمایت برای شهرکسازی در یهودیه و سامره (کرانه باختری) و سرزمین اسرائیل است.»
به گزارش وبسایت «الخلیل»، بایکمن «به بزرگ شدن و اقامت همه پسران و نوههایش در اسرائیل افتخار میکرد.»
بیش از ۷۰۰ هزار شهرکنشین در صدها شهرک در کرانه باختری زندگی میکنند و روزانه با هدف آواره کردن فلسطینیها، حملاتی را علیه آنها انجام میدهند.
به گزارش هاآرتص، صندوق هبرون در مورد منابع مالی و نهادهایی که از آنها حمایت میکند، پنهانکاری میکند.
اما این روزنامه گزارش داد که او به هزاران شهرکنشین، از جمله غیرنظامیان، افسران پلیس و سربازان، کمک مالی ارائه داده است.
به طور کلی، این صندوق به سازمانهایی که از آپارتاید و شهرکسازی در هبرون حمایت میکنند، کمک مالی میکند.
به گزارش یدیعوت آحارونوت، در ۲۴ ژانویه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفت تحریمهایی را که علیه این صندوق اعمال شده بود، لغو کند.
در آوریل ۲۰۲۴، وزارت خزانهداری ایالات متحده، صندوق هبرون و سازمان شلومو آسیریش را به دلیل تأمین بودجه برای شهرکنشینان ینون لوی و دیوید های هاسدای، تحریم کرد.
در فوریه همان سال، واشنگتن تحریمهایی را علیه لوی و حسدای به دلیل ارتکاب اقدامات خشونتآمیز علیه فلسطینیان در کرانه باختری اعمال کرد.
دن روزنشتاین، مدیر اجرایی این صندوق، معمولاً از پاسخ به سوالات مربوط به فعالیتها یا اهداکنندگان این صندوق خودداری میکند.
اما هاآرتص اعلام کرد که این صندوق بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ حدود ۴.۵ میلیون دلار به شهرکهای یهودینشین در الخلیل منتقل کرده است.
او همچنین بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ تقریباً ۲.۴ میلیون دلار کمک مالی جمعآوری کرد و در سال ۲۰۱۹، ۱.۷ میلیون دلار به جنبش شهرک سازی در هبرون کمک کرد.
علیرغم این پنهانکاری، گزارشهای خارجی از دو نهاد آمریکایی که به این صندوق کمک مالی کردهاند، سخن میگویند:
گروه گلدمن ساکس در سال ۲۰۱۲، ۱۸۰۰۰ دلار و تا سال ۲۰۱۶، در مجموع ۲.۲۵ میلیون دلار به شهرکهای هبرون کمک مالی کرد.
بنیاد ایروینگ موسکوویتز در سال ۲۰۱۷ تقریباً ۳۰۰۰۰۰ دلار اهدا کرد.
این بودجه محدود به ساخت شهرکها نیست، زیرا این صندوق از شهرکنشینانی که مرتکب جنایات تروریستی علیه فلسطینیها شدهاند، حمایت میکند.
در سال ۲۰۲۴، او تقریباً ۱۴۰،۰۰۰ دلار به لئون لوی و دیوید هاسدای اهدا کرد.
سازمان راست افراطی «هونینو» نیز در سال ۲۰۱۴، ۶۰۰ هزار شِکِل (۱۸۶ هزار دلار) از منابع آمریکایی، بهویژه «صندوق هبرون» دریافت کرده است.
این سازمان از شهرکنشینانی که حملات تروریستی انجام دادهاند، مانند این موارد، حمایت میکند: مناخیم لیونی، عضو «یهودیان زیرزمینی». آمی پاپر، که در سال ۱۹۹۰ هفت فلسطینی را کشت. اعضای «بت آیین» که در سال ۲۰۰۲ تلاش کردند یک مدرسه دخترانه در اورشلیم را بمبگذاری کنند. خانواده ایگال امیر، قاتل نخست وزیر اسحاق رابین.
به موازات جنگ ویرانگر اسرائیل علیه غزه، از ۸ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل جنایات خود را در کرانه باختری اشغالی تشدید کرده است.
ارتش و شهرکنشینان در کرانه باختری و شرق بیتالمقدس بیش از ۱۰۹۲ فلسطینی را کشته، حدود ۱۱۰۰۰ نفر را زخمی و بیش از ۲۱۰۰۰ نفر را دستگیر کردند.
الحاق بالفعل کرانه باختری، امکان تأسیس یک کشور فلسطینی را از بین میبرد.
اسرائیل علاوه بر اشغال فلسطین، مناطقی از سوریه و لبنان را نیز اشغال کرده است.
.................
پایان پیام
نظر شما