به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خشونت شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری وارد مرحلهای جدید و سازمانیافته شده است؛ حملاتی که با هدف قتل و ارعاب کشاورزان، خبرنگاران و فعالان بینالمللی صورت میگیرد و در سایه سکوت جامعه جهانی و همدستی آشکار نیروهای اشغالگر ادامه دارد.
در جریان حمله شهرکنشینان به فلسطینیهایی که مشغول برداشت زیتون در منطقه جبل قماص در شهر بیتا بودند، خبرنگار تصویری خبرگزاری رویترز، هدف ضربات شدید باتوم قرار گرفت. مهاجمان با تمرکز ضربات بر سر او، قصد قتل داشتند که به دلیل وجود کلاه ایمنی و دخالت مشاور امنیتی همراهش، از مرگ نجات یافت. در این حمله، شش خبرنگار و بیش از ده نفر دیگر از جمله کشاورزان و فعالان بینالمللی زخمی شدند.
شاهدان عینی از جمله منذر عمیره، فعال فلسطینی، تأکید کردند که حدود ۵۰ شهرکنشین در این حمله شرکت داشتند و با محاصره کشاورزان از چند جهت، اقدام به ضرب و شتم آنان کردند. عمیره گفت: «آنها با نقشهای از پیش طراحیشده برای قتل وارد عمل شدند. رنین صوافطة هدف ضربات بیرحمانهای قرار گرفت که با تجهیزات ایمنی از مرگ نجات یافت.»
عمیره همچنین به حمله مشابهی در آغاز فصل برداشت زیتون در بیتا اشاره کرد که طی آن شهرکنشینان پس از عقبنشینی اولیه، به خانوادهای فلسطینی در تپهای دیگر حمله کردند، خودروهایشان را آتش زدند و درختان زیتون را شکستند. او گفت: «شهرکنشینان به گروههای سازمانیافتهای تبدیل شدهاند که هدفشان ترساندن مردم، حمله به خانهها، آتشزدن زمینها و اموال، و هدف قرار دادن خبرنگاران و فعالان خارجی است.»
حملات گسترده در نقاط مختلف کرانه باختری
روز گذشته، شهرکنشینان چندین حمله در نقاط مختلف کرانه باختری انجام دادند؛ از جمله آتشزدن خانهای در روستای ابو فلاح، قطع درختان زیتون در دِیر جَریر، سرقت محصول زیتون در عقربا، و زخمیکردن هفت نفر در تجمع المعازی در شمال قدس.
روزنامه یدیعوت آحرونوت گزارش داد که پلیس اسرائیل در حال بررسی این حملات است اما تاکنون هیچکس را بازداشت نکرده است. از زمان تصدی ایتمار بنگویر در وزارت امنیت داخلی، بازداشت شهرکنشینان خشونتطلب به ندرت انجام شده و یسرائیل کاتس وزیر امنیت، نیز دستور توقف استفاده از بازداشتهای اداری علیه یهودیان را صادر کرده است.
سازمان ملل اعلام کرد که حملات شهرکنشینان در ماه اکتبر به ۲۶۴ مورد رسیده که بالاترین آمار ماهانه در دو دهه اخیر است. این خشونتها منجر به آوارگی بیش از ۳۲۰۰ فلسطینی، کشتهشدن شماری از آنان، زخمیشدن صدها نفر و از دست رفتن منابع معیشتی بسیاری شده است.
همچنین «هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی» ۲۷۸ مورد حمله را ثبت کرده که شامل ضربوشتم، بازداشت، محدودیتهای حرکتی، ارعاب و تیراندازی مستقیم بودهاند.
