به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین در گزارشی با ارائه جزئیات درباره رفتار شهرک‌نشینان صهیونیست در بخش‌هایی از کرانه باختری اشغالی با فلسطینیان بادیه‌نشین خاطرنشان کرد که این شهرک‌نشینان با این اقدامات خود به دنبال تصرف سرزمین‌های فلسطینی بیشتری هستند.

شهرک‌نشینان صهیونیست بدون اطلاع‌رسانی با الحاق مناطق وسیعی از زمین‌های روستایی در کرانه باختری اشغالی به تدریج در حال پیشروی در سرزمین‌هایی هستند که پیش از این شاهد جابجایی تقریباً کامل بادیه‌نشینان آن بوده است.

در حالی‌که این اقدامات شهرک‌نشینان، از جمله خشونت آنها مدت‌هاست که به خوبی در بخشی از کرانه باختری که در توافق‌نامه اسلو در سال ۱۹۹۳ تحت کنترل امنیتی و اداری رژیم صهیونیستی تعیین شده - منطقه موسوم به «سی» (C) در سرزمین اشغالی، شامل تپه‌های الخلیل جنوبی ثبت شده است - شهرک نشینان تمرکز خود را به منطقه «بی» (B) که عمدتاً روستایی است و در ابتدا تحت کنترل مدنی فلسطین تعیین شده بود، تغییر داده‌اند.

هر سه منطقه اسلو – منطقه «ای» (A) که شهرهای اصلی فلسطین است - طبق این توافق‌نامه قرار شده بود که به یک کشور فلسطینی آینده منتقل شوند.

به نوشته گاردین، در این شرایط که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مورد انتقال فلسطینیان از غزه صحبت کرده و عملاً پاکسازی قومی آن را تایید کرده است، روند آوارگی فلسطینیان در منطقه «بی» در حال پیشروی است، زیراساکنان فلسطینی کرانه باختری تحت فشار شهرک‌نشینان و حامیان سیاسی راست افراطی آنها در اسرائیل قرار دارند.

در یک بخش از منطقه بی در تپه‌های بیابانی خشک بین بیت لحم و بحرالمیت در نزدیکی شهرک صهیونیستی Tko'a، به نظر می‌رسد همه آثار بادیه‌نشینانی که زمانی در آنجا زندگی می‌کرده‌اند، پاک شده‌ است. این در حالی است که در منطقه دوم آن‌هایی که در سرزمین خود مانده‌اند، به دلیل خشونت شهرک‌نشینان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

روزنامه چاپ لندن در ادامه خاطرنشان کرد که بادیه نشین‌های این منطقه که اغلب کشاورز و دامدار هستند با تخلیه سرزمین‌های خود که به‌ویژه از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ سرعت گرفته است با مشکلات معیشتی دشواری روبرو هستند و احداث جاده‌های غیر قانونی در تپه‌های منطقه نیز به این مشکلات دامن زده است.

گاردین همچنین به تازگی ویدئویی را از رفتار شهرک‌نشینان صهیونیست با بادیه‌نشین‌های منطقه که ضعیف‌ترین و آسب‌پذیرترین جوامع فلسطینین به مشار می‌آیند، منتشر کرده است که نشان می‌دهد شهرک نشینان تلاش می‌کنند تا گله‌های متعلق به بادیه‌نشین‌ها را بترسانند، یک ساختمان را آتش می‌زنند، تجهیزات آنها را می‌دزدند و سگی به سمت بچه‌های بادیه‌نشین رها می‌کنند.

به نوشته این روزنامه، آنچه اکنون اهمیت دارد، این است که رفتار شهرک‌نشینان اسرائیلی با فلسطینیان در منطقه سی که مدت‌ها با مصونیت از مجازات همراه بوده است، اکنون این تاکتیک‌ها به بخش‌های جدیدی از کرانه باختری با هدف تکه تکه کردن کامل سرزمینی که برای تشکیل کشور فلسطینی در نظر گرفته شده، گسترش یافته است.

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