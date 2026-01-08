ارتش ترکیه مواضع »قسد« را در شمال شرق سوریه هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری سوریه امروز پنجشنبه گزارش دادند که ارتش ترکیه با استفاده از توپخانه و نیروی هوایی، مواضع و تحرکات وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را در شهر رأس‌العین در شمال شرق سوریه، هدف قرار داده است.

همچنین، روزنامه «الوطن» به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که نیروهای «قسد» با تیربار سنگین، نقاطی متعلق به نیروهای امنیت داخلی را در شهرک «البولیل» در حومه شرقی دیرالزور هدف قرار دادند. این گروه همچنین با تیربار سنگین، منطقه «اللیرمون» و میدان «شیحان» در شهر حلب را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، در پی افزایش درگیری‌ها در ساعات گذشته، شبکه خبری سوریه گزارش داد که تیم‌های امداد و نیروهای امنیت داخلی در حال تأمین خروج غیرنظامیان از محله‌های «الأشرفیة» و «الشیخ مقصود» از طریق خیابان «الزهور» در حلب هستند.

پیش از این، مرکز اطلاع‌رسانی قسد، اخبار مربوط به برقراری آتش‌بس در حلب را تکذیب کرده و اعلام نمود که هدف از انتشار این اخبار، فریب دادن افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر آنچه «جنایات گروه‌های هم‌پیمان دمشق» خواند، بوده است.

گفتنی است محله‌های الأشرفیة و الشیخ مقصود و حومه آن‌ها از سه‌شنبه گذشته شاهد تنش فزاینده‌ای هستند، به گونه‌ای که حملات توپخانه‌ای و تهاجمات به طور متناوب تکرار شده و همزمان با درگیری‌های جاری بین عناصر قسد و نیروهای دولتی سوریه، غیرنظامیان مجبور به ترک منازل خود هستند.

............................

