هشدار وزیر خارجه اسرائیل درباره حملات به کُردهای حلب!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که حملات نیروهای نظام سوریه به اقلیت کُرد در شهر حلب خطرناک و نگران‌کننده است.

«گیدون سعار» تاکید کرد: جامعه بین‌المللی به طور کلی، و غرب به طور خاص، باید مسئولیت اخلاقی خود را در قبال کُردها که شجاعانه با داعش جنگیدند و در مقابله با آن موفق شدند، بپذیرند.

وی افزود: سرکوب سیستماتیک و مرگبار که اقلیت‌های مختلف در سوریه با آن مواجه هستند، به وضوح با وعده‌هایی که از برپایی به اصطلاح سوریه جدید سخن می‌گوید، در تناقض است. او تاکید کرد که این اقدامات، هرگونه ادعایی در مورد اصلاحات یا تغییر را تضعیف می‌کند.

او هشدار داد: سکوت جامعه بین‌المللی در برابر این نقض‌ها تنها منجر به تشدید خشونت از سوی نظام سوریه خواهد شد. وی خواستار موضعی روشن‌تر و قاطع‌تر برای جلوگیری از وخامت اوضاع و حفاظت از اقلیت‌ها شد.

شایان ذکر است که درگیری‌ها بین ارتش سوریه و «قسد» در محله‌های شهر حلب در شمال سوریه شامگاه سه‌شنبه از سر گرفته شد.

در حالی که طرفین اتهاماتی مبنی بر هدف قرار دادن مناطق مسکونی را علیه یکدیگر مطرح کردند، شبکه «الاخباریه سوریه» گزارش داد که «قسد» برای رصد تحرکات در اطراف محله‌های الاشرفیه و الشیخ مقصود، پهپادهایی را به پرواز درآورده است.

«قسد» اعلام کرد که دست‌کم 7 نفر، از جمله 6 غیرنظامی، کشته شده‌اند و ارتش سوریه را متهم کرد که محله الشیخ مقصود را با یک فروند هواپیمای شناسایی و گلوله هدف قرار داده که منجر به کشته و زخمی شدن شماری شده است.

