به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری از آغاز دوباره درگیری‌ها میان ارتش سوریه و نیروهای «قسد» در شهر حلب خبر دادند.

خبرنگار خبرگزاری «سانا» در حلب گزارش داد که نیروهای دموکراتیک سوریه با پرتاب خمپاره محله السریان را هدف قرار دادند و ارتش سوریه نیز در محورهای کاستیلو و شیحان با آنان درگیر شد.

این درگیری‌ها شامگاه سه‌شنبه در چندین محله شهر حلب شمال سوریه از سر گرفته شد و با تبادل آتش و استفاده از پهپادها همراه بود.

شبکه «الإخباریة السوریة» اعلام کرد که نیروهای «قسد» پهپادهایی را برای رصد تحرکات در اطراف محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود به کار گرفتند، در حالی که دو طرف یکدیگر را به هدف قرار دادن مناطق مسکونی متهم کردند.

«قسد» همچنین از کشته شدن دست‌کم ۷ نفر، شامل ۶ غیرنظامی خبر داد و ارتش سوریه را متهم کرد که با پهپاد شناسایی و خمپاره، محله شیخ مقصود را هدف قرار داده است. این گروه تأکید کرد که اقدام خود را «حق پاسخ مشروع» می‌داند.

این تنش‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که مذاکرات میان دو طرف طی ماه‌های گذشته متوقف شده و هشدارهایی درباره گسترش دامنه درگیری‌ها و افزایش خطرات برای غیرنظامیان در محله‌های پرجمعیت مطرح شده است.

