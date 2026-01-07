شهر حلب سوریه در آستانه انفجار نظامی/ ارتش حکومت جولانی، محلات کُردنشین را محاصره کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تنش نظامی امروز چهارشنبه بر شهر حلب سوریه سایه افکند؛ پس از آنکه ارتش حکومت جولانی، دو محلهٔ کردنشین «الاشرفیه» و «الشیخ مقصود» را پس از تجدید درگیریها با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به منطقهای نظامی بسته تبدیل کرد.
خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که همزمان با آغاز منع آمدوشد از ساعت سه بعدازظهر، سطح تنش میدانی افزایش یافته و دستکم ۱۰ گلوله در اطراف محلهٔ الاشرفیه فرود آمده است و شدت تبادل آتش رو به افزایش است.
چند ساعت پیش از اعمال قرنطینه، هیئت عملیات ارتش حکومت جولانی به الجزیره اعلام کرد که تمام مواضع نظامی قسد در محلههای شهر حلب، هدف نظامی مشروع محسوب میشوند.
کوچ اجباری و اتهامهای متقابل
در همین حال، ارتش حکومت جولانی توضیح داد که هنوز عملیات پیشروی زمینی به سمت مناطق تحت کنترل قسد را آغاز نکرده است و در حال حاضر بر تأمین خروج غیرنظامیان تمرکز دارد.
تصاویر منتشرشده خروج ساکنان به سمت محلهٔ السُریان را نشان میدهد و نیروهای امدادی نیز ۸۵۰ غیرنظامی را از مناطق العوارض و شارع الزهور خارج کرد.
وزارت کشور حکومت جولانی اعلام کرد که سه نفر از نیروهای امنیتی هنگام تأمین خروج مردم بهدلیل گلولهباران توپخانهای قسد در میدان شیحان زخمی شدند.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد که نیروهای قسد با خمپاره و سلاحهای سنگین اطراف میدان شیحان و برخی محلههای حلب را هدف قرار دادهاند. وزارت دفاع حکومت جولانی، قسد را به مینگذاری جادهها در دو محله و جلوگیری از خروج مردم از طریق تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت متهم کرد.
قسد: حضور نظامی در حلب نداریم
در مقابل، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در بیانیهای هرگونه حضور نظامی خود در شهر حلب را رد کرده و گفت که پروندهٔ امنیتی دو محله آشکارا و مستند به نیروهای امنیت داخلی، تحویل داده شده است.
قسد این ادعا که قصد تحرک نظامی از این دو محله وجود دارد را دروغین و ساختگی دانست و هشدار داد که تداوم عملیات نظامی علیه محلههای الشیخ مقصود و الاشرفیه منجر به پیامدهای خطرناکی خواهد شد که تنها به حلب محدود نخواهد ماند.
این نیرو همچنین از رصد حدود ۸۰ خودروی زرهی وابسته به حکومت جولانی در پیرامون منطقه خبر داد و آن را نشانهای از احتمال وقوع جنگی گسترده دانست و افزود که نیروهای حکومت جولانی به گلولهباران محلهها با تانک و پهپاد ادامه میدهند؛ در حالی که نیروهای امنیتی قسد تلاش یک نفوذ به سمت تپهٔ الکاستیلو را دفع کردهاند.
پیشتر در شامگاه چهارشنبه، قسد اعلام کرد خبرهای مربوط به آرامسازی اوضاع در حلب نادرست است.
در پاسخ، حکومت جولانی بیانیه قسد را حاوی تحریفهای اساسی و توصیفهایی نامنطبق با واقعیت میدانی دانست و تأکید کرد که ادعای قسد مبنی بر عدم حضور نظامی، به معنای سلب کامل مسئولیت امنیتی از این نیرو و تأیید سپردن مسئولیت حفاظت از ساکنان به دولت است.
عملیات محدود
در سطح میدانی، درگیریها در محورهای جاده کاستیلو، میدان اللیرمون و میدان شیحان متمرکز بوده است و خبرنگار الجزیره تأکید کرد که درگیریها هنوز از گذرگاههای خروج غیرنظامیان در دو محله فاصله دارد.
از نظر پزشکی، ادارهٔ بهداشت حلب اعلام کرد که شمار قربانیان غیرنظامی به ۴ کشته و ۱۸ زخمی در اثر هدف قرار گرفتن محلههای مسکونی از سوی قسد رسیده است.
منبعی از حکومت جولانی به الجزیره گفت ارتش این حکومت در حال آمادهسازی برای آغاز عملیات نظامی محدود در شهر حلب است؛ در پاسخ به آنچه حملات مستمر قسد به محلههای مسکونی و مواضع ارتش جولانی توصیف شد.
این منبع افزود که این عملیات مطابق با حقوق بینالملل انجام خواهد شد و بر تخلیه غیرنظامیان از مناطق تماس و تمرکز بر هدف قرار دادن گروههای مسلح تأکید کرد.
به گفته او، حملات قسد به حلب طی ماه گذشته موجب کشته شدن بیش از ۲۰ غیرنظامی، زخمی شدن بیش از ۱۵۰ نفر و نیز کشته شدن بیش از ۲۵ سرباز ارتش حکومت جولانی شده است.
فلجشدن فرودگاه حلب
در پیامدهای این تنش، سازمان هواپیمایی کشوری سوریه اعلام کرد که پروازها در فرودگاه بینالمللی حلب به مدت ۲۴ ساعت تعلیق و به فرودگاه دمشق منتقل شده است.
دادههای ناوبری سایت «فلایتاِوِر» نشان داد که تمام پروازهای تأخیرخورده و لغوشده متعلق به شرکت هواپیمایی اردن بودهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما