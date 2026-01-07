به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی یک حمله هوایی اسرائیل به شهرک جویّا در استان صور در جنوب لبنان، یک شهروند لبنانی به شهادت رسید.
پیش از این، ارتش اشغالگر اسرائیل یک بلدوزر را هدف قرار داده و یک ساختمان مسکونی را در جنوب لبنان منفجر کرده بود. این تحرکات همزمان با پرواز گسترده پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز بیروت و ضاحیهٔ جنوبی آن صورت گرفته است؛ اقدامی که بار دیگر نقض توافق آتشبس به شمار میرود.
همچنین براساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، یک پهپاد مهاجم بامداد امروز چهارشنبه یک بلدوزر را در اطراف محلهٔ «ابو اللبن» در شهرک عیتاالشعب در استان بنت جبیل هدف قرار داد.
انفجار یک ساختمان سهطبقه توسط ارتش اسرائیل
این منبع افزود که یک نیروی دشمن، ساختمانی سهطبقه را در منطقهٔ بابالثنیه در غرب شهر الخِیام منفجر کرد، بدون آنکه جزئیاتی درباره نحوهٔ انجام این عملیات ارائه شود.
همچنین جنگندههای اسرائیلی در ارتفاعهای پایین و متوسط بر فراز چندین روستای جنوب لبنان — تا مناطق الزهرانی و صیدا — به پرواز درآمدند و پهپادها نیز به طور گسترده در آسمان شهر نبطیه حضور داشتند.
گزارشها همچنین حاکی است که جنگندهها حملات صوتیِ نمایشی (غیررزمی) را در ارتفاع متوسط بر فراز مناطق النبطیه و اقلیم التفاح انجام دادهاند.
هجوم گسترده علیه لبنان
این خبرگزاری همچنین از پرواز یک پهپاد اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز بیروت و ضاحیهٔ جنوبی آن خبر داد.
در همین حال، رسانههای عبری مدتی است گزارش میدهند که ارتش اسرائیل طرحی آماده برای اجرای حملهای گسترده با هدف هدفگیری مواضع حزبالله دارد؛ در صورتی که دولت و ارتش لبنان — از نگاه تلآویو — نتوانند به تعهدات خود برای خلع سلاح این حزب عمل کنند.
ادامهٔ نقضهای آتشبس
این تحولات در حالی رخ میدهد که رژیم اسرائیل از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون بهطور مداوم توافق آتشبس را نقض کرده و با انجام حملات تقریباً روزانه، همچنان پنج تپه در جنوب لبنان — که در جریان جنگ اخیر اشغال کرده — را در تصرف خود نگه داشته است؛ علاوه بر مناطقی که دهههاست اشغال شدهاند.
توافق آتشبس در پایان تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان اعلام شد؛ جنگی که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمامعیار تبدیل گردید. این جنگ به شهادت بیش از ۴ هزار نفر و زخمی شدن حدود ۱۷ هزار تن انجامید.
