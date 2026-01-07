گزارش رسمی: بیش از ۳ میلیون اسرائیلی دسترسی به پناهگاه ندارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش رسمی اسرائیلی درباره جنگ در غزه و لبنان نشان میدهد که نهادهای مدنی در اسرائیل برای حفاظت از اسرائیلیها به اندازه کافی آماده نبودند و بیش از سه میلیون اسرائیلی به پناهگاه یا مکانهای حفاظتشده استاندارد دسترسی ندارند.
روزنامه عبری جروزالم پست این گزارش جدید منتشرشده از سوی «متانیاهو انگلمان» مراقب دولت اسرائیل را بررسی کرده و نوشته است که این گزارش، شکاف خطرناکی را در میزان آمادگی جبهه داخلی برای جنگ آشکار میکند. بر اساس این گزارش، حدود یکسوم جمعیت اسرائیل به پناهگاهها یا مکانهای حفاظتشده با استانداردهای لازم دسترسی ندارند؛ مسئلهای که پس از حمله ۷ اکتبر و جنگ متعاقب آن در غزه و لبنان آشکارتر شد.
این گزارش ـ که نهمین گزارش رسمی ارزیابی جنگ محسوب میشود ـ تأکید دارد که نهادهای غیرنظامی اسرائیل نتوانستند بهطور کافی از اسرائیلیها حفاظت کنند، خدمات حیاتی را تداوم ببخشند و کمکها و غرامتهای اقتصادی را بهموقع ارائه دهند.
گزارش همچنین به مجموعهای از ناکامیهای قدیمی اشاره میکند که پیش از جنگ نیز وجود داشت، اما در جریان جنگ به شکل جدی آشکار شد. از جمله این موارد، توقف فاز دوم برنامه ملی حفاظت شهری بدون ارائه جایگزین بود که باعث شد شهرداریها بدون راهنما و برنامه مشخص، بهصورت بداههکاری و مقطعی در شرایط اضطراری ملی عمل کنند.
در این گزارش همچنین به ضعف گسترده در شناسایی کمبودهای حفاظتی و نیز مشکلات جدی در نگهداری و نظارت بر پناهگاهها اشاره شده است. طبق یافتهها، بیش از ۱۱ درصد از پناهگاههای عمومی قابل استفاده نیستند و طی سالهای پیش از جنگ، بازرسی منظم بسیار محدود بوده است. این ضعفها بهویژه در مناطق حاشیهای و در میان اقلیتها ـ از جمله اجتماعات بادیهنشین در صحرای نقب ـ بیشتر به چشم میخورد.
ضعف سیستم آموزشی در شرایط اضطراری
در حوزه آموزش نیز گزارش نشان میدهد که ساختار آموزشی اسرائیل برای شرایط اضطراری طولانیمدت آماده نبود. با وجود تجربه دوران کرونا، هنوز یک راهبرد ملی کامل برای آموزش دیجیتال تدوین نشده بود. در نتیجه، مدارس زیرساخت کافی برای آموزش از راه دور نداشتند و این مسئله باعث اختلال جدی در روند آموزشی شد.
به گفته گزارش، تعطیلی یا نیمهتعطیلی بسیاری از مدارس ناامن، باعث شد صدها هزار دانشآموز دچار عقبماندگی تحصیلی و فشارهای روانی شوند.
مشکلات در پرداخت غرامت و بازسازی
گزارش همچنین به مشکلات گسترده در روند پرداخت غرامت به اسرائیلیهای آسیبدیده اشاره کرده و نوشته است که پرداختها با تأخیر انجام شده و دولت بر راهکارهای موقت و ناپایدار تکیه کرده است. این موضوع به زیان کسبوکارهای کوچک و شهروندان تمام شده است. در عین حال، میلیاردها شِکِل بدون نظارت کافی هزینه شده، آنهم در شرایطی که هنوز ساختار مرکزی مشخصی برای بازسازی مناطق آسیبدیده در شمال و جنوب ایجاد نشده است.
درخواست برای اصلاحات فوری
مراقب دولت اسرائیل خواستار اجرای اصلاحات ساختاری فوری از جمله راهاندازی برنامههای ملی و بلندمدت حفاظت شهری، تأمین امنیت فیزیکی مدارس، تسریع تحول دیجیتال آموزش و ایجاد چارچوب قانونی دائمی برای پرداخت غرامت بهصورت سریع و عادلانه، شده است.
ارتش اسرائیل در واکنش به این گزارش، اعلام کرد که فرماندهی جبهه داخلی بهطور مستمر در حال تقویت امکانات حفاظتی برای اسرائیلیها است و از تجربهها برای بهبود دفاع داخلی استفاده میکند.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که بحث حقوقی و سیاسی گستردهای در اسرائیل درباره سازوکارهای پاسخگویی نسبت به ناکامیهای جنگ در جریان است. همزمان، دادگاه عالی اسرائیل دستوراتی صادر کرده که بررسی برخی از پروندههای حساس مربوط به جنگ را به تعویق میاندازد تا با تحقیقات احتمالی آینده تداخل پیدا نکند.
