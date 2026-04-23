ملاک های انتخاب همسر در اسلام

۱- تدیّن و دینداری به معنای واقعی : این مسئله یکی از ارکان مهم در انتخاب همسر است.



پای بندی کامل به اسلام و آن را با جان و دل پذیرفتن و به آن عمل کردن، از جمله شرایط مهم دو جوان است که می خواهند ازدواج کنند. اگر یکی دیندار و دیگری بی دین یا بی توجه به مسائل دینی باشد، زندگی آن دو مقرون باخوشبختی نخواهد بود. انسان دیندار هرگز نمی تواند با همسر بی دین کنار بیاید، چون نقص بی دینی و لا ابالی گری هرگز قابل عفو و اغماض نیست.



در دستورهای اسلامی به این مسئله بسیار توجه شده است. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «علیک بذات الدین؛ (۱) بر تو باد که همسر دیندار بگیری».



باز در مورد دیگری فرمود: «هر کس با زنی به خاطر ثروتش ازدواج کند، خداوند او را به حال خودش رها می کند وکسی که به خاطر زیباییش با او ازدواج کند، در او امور ناخوشایند خواهد دید و کسی که به خاطر دین و ایمانش با اوازدواج کند، خداوند همه آن امتیازات را برایش فراهم خواهد کرد».(۲)

۲- اخلاق نیکو نیز از ویژگی هایی است که باید در انتخاب همسر به آن توجه خاص کرد. البته منظور از اخلاق نیکو تنها خنده رویی و خوش خلقی نیست، بلکه صفات و اخلاق پسندیده در نظر عقل و شرع می باشد.

پیامبر(ص) در این مورد فرمود: «اذا جاءکم من ترضَوْن خُلْقَه و دینه فزّوجوه و ان لا تفعلوا تکن فتنةٌ فی الارض و فسادٌ کبیر؛ (۳) با کسی که اخلاق و دینش مورد پسند باشد، ازدواج کنید و اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین به وجود خواهد آمد».



حسین بن بشّار طیّ نامه ای به امام رضا(ع) نوشت : خواستگاری برای دخترم آمده که بد اخلاق است. آیا دخترم را به او بدهم؟ امام (ع) در جوابش نوشت : اگر بد اخلاق است، دخترت را به او نده. (۴)



نمونه های اخلاق خوب، خوش زبانی و خوش خُلقی و حق پذیری و لجاجت نکردن و تواضع و راستگویی و وقار و سنگینی و بردباری و صبر و حُسن ظنّ و با محبت و با عاطفه بودن و مؤدّب بودن و وفاداری و قناعت و از این قبیل صفات است.

۳- شرافت خانوادگی :در ازدواج نه تنها می خواهند دو نفر (پسر و دختر) با هم زندگی می کنند، بلکه در حقیقت دو خانواده با هم ارتباط پیدامی کنند. این نکته بسیار مهمی است که در روایات بدان تصریح شده است.

پیامبر(ص) فرمود: «تزوّجوا فی الحجر الصالح فانّ العرق دسّاس؛ (۵) در دامن و خانواده شایسته، ازدواج کنید، زیرا نطفه (ژن ها) تأثیر می گذارند».

۴- عقل از شرایط اساسی طرفین در ازدواج است. عقل همانند نورافکنی است که جاده زندگی را روشن می کند وشیب و فرازها رامشخص میکند تا انسان در برابر آن ها تصمیم مناسبی بگیرد.

زن و شوهر، برای اداره صحیح و تربیت فرزندانی شایسته، باید به نیروی عقل و فهم مجهّز باشند. در این جا عقل به معنای زیرکی و توانایی اداره خانواده است. زوجی را که انتخاب می کنید، باید فرد باهوش و زیرک و عاقل وخوش فهم باشد.

۵- سلامتی جسمی و روحی. بعضی از بیماری های جسمی و روانی غیر قابل درمان که تحمل آن برای همسرسخت است.

توجه نکردن به این مسئله ممکن است لطمه های سنگینی به زندگی بزند.

۶- زیبایی یکی از امتیازاتی است که در شیرینی ازدواج و سعادت زندگی زناشویی تأثیر بسزایی دارد. زیبایی یک معیار و اندازه معیّن و استاندارد ندارد که بشود افراد را با آن سنجید، بلکه به سلیقه افراد بستگی دارد؛ حتی ممکن است فردی در نظر کسی زیبا باشد و در نظر دیگری زشت. اگر انسانی قیافه ظاهری و اندام همسرش را نپسندد و او را دوست نداشته باشد، ممکن است به طور ناخواسته به او ستم و جفا کند و از او بهانه و ایراد بگیرد و زندگی را براو تلخ نماید. زیبایی همسر در حفظ و تقویت عفّت و ایمان همسرش تأثیر دارد.



پیامبر اکرم (ص) فرمود: هنگامی که می خواهید ازدواج کنید، همان گونه که در زیبایی صورت تحقیق می کنید، اززیبایی موی او نیز تحقیق کنید. همین طور آراستگی و زیبایی مرد بر عفّت زن می افزاید. (۶)

۷- همتایی و سنخیّت و تناسب در زوجین که به آن (کفو) می گویند و پیشتر به آن پرداختیم. تناسب بین زوجین در تمامی جوانب هر چه بیشتر باشد، زندگی بین آن دو زیباتر و سالم تر خواهد بود.

تناسب در تحصیلات و شرافت خانوادگی و دین و ایمان اخلاق و فرهنگ اجتماعی، هر چه اختلاف و ناهماهنگی کمتر باشد و تناسب و کفائت بیشتر باشد، موفقیت در زندگی بیشتر است.

تذکر: وجود همه شرایط در یک فرد شاید بسیار نادر و کم باشد. گرچه در انتخاب همسر مراعات جوانب مذکورخوب و لازم است، اما شاید دقت و وسوسه زیاد در این مسائل گاهی به صلاح نباشد. بنابراین با تحقیق و دقت در موارد مذکور اگر خواستگاری به سراغ شما آمد، در صورت وجود حداقل های قابل قبول، هر چه زودتر ازدواج کنید که دیر شدن ازدواج باعث بروز مشکلات بعدی نشود.

