به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات پاکستانی ابراز خوشبینی کردهاند که با وجود تنشهای اخیر، امکان بازگشت ایالات متحده و ایران به میز مذاکرات همچنان وجود دارد. نیویوک تایمز نوشت به گفته یک مقام آگاه پاکستانی، احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات طی روزهای آینده وجود دارد.
یک مقام دیگر پاکستانی که او نیز در جریان جزئیات مذاکرات قرار گرفته و خواسته است که برای بحث در مورد نقش پاکستان هویتش فاش نشود، گفت که «میانجیگران پاکستانی پس از تمدید آتشبس، سیگنالهای مثبتی از ایران برای از سرگیری مذاکرات مستقیم دریافت کردهاند.»
ملیحه لودهی، سفیر پیشین پاکستان در آمریکا و بریتانیا، تأکید کرد که آتشبس فرصت کافی برای احیای مسیر دیپلماتیک فراهم کرده است. به گفته او، هیچیک از طرفین بهطور رسمی مذاکرات را رد نکردهاند.
