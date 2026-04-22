به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار بینالمللی بزرگداشت چهلم قائد شهید با موضوع مبعوث شدن ملت و ظهور قدرت نوین بر پایه اندیشه آیتالله سیدعلی خامنهای از سوی مجمع جهانی اهلبیت(ع) برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ساعیور، نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان در سخنانی در این وبینار اظهار داشت: در خصوص موضوع وبینار که مبعوث شدگی ملت و ظهور قدرت نوین بر پایه اندیشه امام شهید است، نخست باید بپرسیم مبعوثشدن ملت به چه معناست؟ در این خصوص ۲ سطح از ملت را میتوان تعریف نمود:
۱. یک سطح این است که ملت کاملاً تابع و مطیع اوامر امام خویش است؛ ۲. سطح دیگر این است (که فراتر از سطح اول می باشد) ملت/ امت خود امام هم میشود؛ یعنی یه سطح امامت میرسد که در اصل ثمره و ماحصل تعلیمات و آموزههای امام است. بنابراین به این امت/ملت، ملت/ امت مبعوث شده میگویند.
دشمنان صهیونیستی-آمریکایی با حمله به ایران بر این تصور بودند با به شهادت رساندن رهبر/ امام، کشور و نظام از هم فرو می پاشد؛ اما با حضور ملت مبعوث شده در میادین بطلان بودن این تصویر را به اثبات رساندند. اساسا مبعوث بودگی ملت ۳ لایه اصلی دارد:
۱. ظهور و بروز مردم در میدان است که متأثر از تعلیمات امامشان به بلوغ فکری- سیاسی، دشمن شناسی، بیداری تام و بلوغ معرفتی دست یافته اند فلذا شهادت را افتخار خویش می داند و رثا را به رجز تبدیل می کند و سوگواری را به جهاد میدان تغییر می دهد.
۲. سطح دوم تحقق وحدت و همگرایی در جامعه و گذار و عبور از هرگونه تفاوت ها و اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی و ... است؛ لذا این لایه، سطح اجتماعی و فرهنگی مبعوث شدگی ملت است.
۳. سطح سوم به فروپاشی کشاندن استکبار است؛ با تحقق دو لایه اول یعنی حضور میادین با فرهنگ شهادت و ایثار و تبدیل رثا به رجز و جامه عمل پوشاندن به امر مهم وحدت و همبستگی، لایه سوم که فروپاشی استکبار است با همگانی و همه گستر شدن امر جهاد در میدان عملیاتی می شود.
نکته آخر اینکه؛ ما امروز می توانیم این ادعا را مطرح کنیم که با مبعوث شدن ملت و پایدار نظام ولایت و تضعیف بیش از پیش دشمن، انقلاب سومی در کشور رخ داد؛ اگر در انقلاب اول استبداد حکومتی شاهنشاهی نابود شد و در انقلاب دوم استکبار داخلی (لانه جاسوسی آمریکا ) از هم فروپاشید؛ در انقلاب سوم که هم اینک در درون آن قرار داریم، استکبار خارجی در عرصه بینالمللی در حال نابود شدن است. این انقلاب با مبعوث شدگی ملت که اینبار خودشان متولیان امنیت و مبارزه در میادین شدند، تحقق یافت و ملت اثبات کرد که زمان قلدری و فرعون بودگی پایان یافته است.
دکتر نوری محمدزاده، استاد دانشگاه ماخاچ قلعه داغستان روسیه نیز در این وبینار گفت: وظیفه خودم میدانم قبل از ورود به موضوع اصلی وبینار، اشاره مختصری به جایگاه و اهمیت وصفناپذیر امام شهید بپردازم؛
- امام شهید بانی تمامی نهضتهای آزادیخواه و ظلم ستیز در جهان میباشد؛ امروز اگر همچنان صدای آزادیخواهی و ظلم ستیزی شنیده می شود نتیجه درایت و ایستادگی نظام جمهوری اسلامی ایران با رهبری امام شهید است؛
- برای اولین بار در جهان به اثبات رسید که میشود بدون وابستگی، و متکی بر قوای داخلی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...کشورداری و حکمرانی نمود؛ و این حکایت از دستیابی به علم حکمرانی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی،و ... است. طبق آنچه امام شهید فرموند ایران روزی حتی یک سیم خاردار هم نمیتوانست تولید کند امروز به سطح فوق پیشرفته در عرصه های مختلف نظامی، پزشکی، صنعتی و... دست یافته است.
لذا امروز دکترین مهم «پویایی نظام حکمرانی» در ایران به معنای واقعی تحقق یافته است و این همان برکت حکومت الهی و امام زمانی است که در دوره ولایت امام شهید شاهد بودیم.
حال باید پرسید چه کسانی/ کدام ملت لیاقت و ظرفیت بهرهمندی از این نظام پویا و الهی دارند؟ آیا جزء این ملت مبعوث شده ایران انتظار دیگری میتوانیم داشته باشیم؟ این ملت مبعوث شده با حضور در میادین، در حقیقت با اثبات لیاقت خویش قدردان زحمات رهبر شهیدشان هستند.
نکته آخر اینکه؛ باید متوجه باشیم جنگ ابلیس علیه انسان برای امروز و دیروز نیست؛ وقتی ابلیس به عزت و جلال خداوند باری تعالی قسم خورد و دشمنی را آغاز کرد، جنگ و نزاع با مؤمنان و تقواپیشگان آغاز شد؛ اما آنچه مهم است تا امروز شیطان نتوانسته است تسلط پیدا کند. همیشه خداوند یداله های خود را در زمین گسترانده است. امروز پیروزی ایران، اتفاقی باورنکردنی برای کل دنیا است... الحمدلله امروز به برکت خون رهبر شهید و مبعوث شدگی ملت، همه دنیا از حقانیت ایران حمایت میکنند و این قدم محکمی برای تحقق تمدن نوین اسلامی است که امام شهید همواره بر آن تاکید داشت.
دکتر بشر محمداف، فارغ التحصیل دانشگاه تهران و پژوهشگر از گرجستان از دیگر سخنرانان این وبینار بود که در اظهاراتی بیان داشت: هسته اصلی بحث بنده، توجه به تمدن نوین اسلامی است که رهبر شهید بارها بر آن تاکید داشتند؛ باید توجه داشت «تمدن سازی نوین» موضوع جدیدی نیست؛ بارها از دوران رنسانس در جهان غرب از سوی جهان غرب مطرح شد اما آنچه مهم است تفاوت معنا و مفهوم تمدن نوین اسلامی با دیگر تمدن ها است. در مدل مدنظر رهبر شهید اهداف معنوی و الهی ملحوظ و برجسته است؛ درحالی که در ذات تمدن غربی مادیات و استعمار و استکبار نهفته بود.
نکته مهم دیگر، چگونگی تحقق و گستراندن نظم نوین اسلامی در سطح جهانی است؛ در این خصوص باید فراتر از تبیین و تبلیغ در عرصه درونی جهان اسلام، باید در پهنه بین المللی اقدامات لازم تحقق یابد. در این رابطه، اولین مرحله آسیب شناسی راه و روش و شیوه های تمدن های قبلی است که قصد جهانی شدن داشتند. با رفع عیوب و تکمیل شاخصههای نظم تمدنی نوین اسلامی، طبیعتاً بستر اعم از ساختاری و کارگزاری برای تحقق آن فراهم خواهد شد.
حجتالاسلام قدیر آکاراس، رئیس اتحادیه علمای ترکیه (اهلادر) دیگر سخنران این وبینار بینالمللی بود که طی سخنانی گفت: شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب، حزن عمیقی را در قلوب مسلمانان بوجود آورد؛ معالوصف بهغیر از شهادت نمیتوانست حاصل عمر پربرکت ایشان باشد. شهادت تاج حیات معظم له بود.
ما در یک پیچ تاریخی بزرگ قرار داریم؛ قدرت از جهان غرب به جهان شرق در حال انتقال است. امام شهید با نگاه واقعبینانه خود همواره به این موضوع تاکید داشتند و برای این بزنگاه تاریخی برنامه ریزی کرده بود که امروز نشانه های آن در ابعاد مختلف نظامی و مردمی می بینیم.
مبعوث شدگی ملت یکی از همان ثمرات است؛ امام شهید همواره نگاه خاصی به مردم داشت و مردمداری خاص ایشان باعث شد امروز جان فدایان میلیونی را در ایران شاهد باشیم.
امروز به جرأت میتوانیم ادعا کنیم با پایداری و پیروزی نظام ولایت، جبهه مقاومت قدرتمندتر از دیروز به فعالیت و نقش آفرینی خود ادامه میدهد و دشمنان در ضعیفترین موقعیت قرار دارند.
نکته مهم دیگر، توجه به دستاوردهای ایستادگی نظام و مردم در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است، که به ۵ مورد از آنها اشاره میشود:
۱. شکسته شدن دیوار بلند علیه حقانیت ایران و صدور آرمانهای انقلاب و نظام ولایت به اقصی نقاط جهان ۲. تغییر موازنه قدرت در عرصه رسانه و فضای مجازی به نفع ایران و نظام ولایت ۳. فروپاشی افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ۴. تفهیم شدن کشورهای منطقه به قدرت فرامنطقهای جمهوری اسلامی ایران و پایان دادن به هرگونه لافزنیهای دروغین و سخیف علیه ایران ۵. تزلزل در اتحاد کشورهای غربی عضو ناتو و دوری از هرگونه اقدام نابخردانه علیه قدرت نوظهور فرامنطقهای.
حجتالاسلام خلیل اسماعیلاف، مبلغ و مدرس ارشد تبلیغی و فرهنگی از جمهوری آذربایجان نیز در اظهاراتی بیان کرد؛ رهبر شهید فرمودند: «چنانچه حادثهای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابلهی با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد».
برای جوامع و گروهها هم در قرآن تعبیر بعثت آمده است: سوره اسرا آیاتی که مربوط به بنی اسراییل است: و قضینا الی بنی اسراییل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا (اسرا آیه ۴) فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا (اسرا آیه ۵): یهودیان وقتی فساد عظیم را مرتکب میشوند وقتی که سلطهجویی و استعلا میکنند و دنبال علو و دنبال نژادپرستی میروند ما مبعوث میکنیم - همان تعبیری که برای بعثت انبیا هست- اینجا برای گروهی تعبیر بعثت میشود.
ویژگی اینها چیست؟ اولی بعث شدید. اولاً اینها بندگان خدا هستند برای خودشان چیزی نمیخواهند دنبال قدرت و ثروت و شهرت نیستند، اینها به دنبال اراده الهی هستند و قدرتمند و توانمند هستند.
خدا میفرماید ما گروهی را مبعوث میکنیم این یهودیان را سر جایشان بنشانند. این وعده الهی که در این سوره اسرا آمده فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرة و لیتبروا ما علوا تتبیرا (آیه ۷) وعدهای که خدا فرموده بود که یهودیان را سر جایشان مینشانیم این تعبیر را مقام معظم رهبری تکرار میکنند.
اتفاقی که الان در ایران اتفاق میافتد نشانه آن است خداوند ما را مبعوث کرده و امروز فراتر از ایران در هندوستان، پاکستان، ترکیه و ... این قیام صورت گرفته است.
نکته آخر اینکه، صرفاً قدرت حقیقی این سرزمین در تجهیزات و محاسبات سیاسی نیست؛ در مردمی است که هرگاه حادثهای برسد، خدا آنها را مبعوث میکند و وقتی مردم مبعوث شوند، تاریخ ورق میخورد.
شیخ علمدار قیاس اف، فعال فرهنگی و تبلیغی از آلمان از دیگر سخنرانان این وبینار با اشاره به عنوان وبینار گفت: مبعوث شدن ملت یعنی تحقق وعده الهی؛ یعنی نباید در این رابطه تردید داشته باشیم. معهذا آنچه مهم است و رهبر شهید بر آن تاکید داشتند این است که تنها مبعوث شدن یک ملت کافی نیست باید کل امت جهان اسلام و حتی سایر ملل در کشورهای جهان مبعوث شوند.
اتفاقی که امروز به برکت خون شهدا به ویژه خون رهبر شهیدمان در حال تحقق است و ملل مختلف در اقصی نقاط جهان در حال مبعوث شدن و تحقق وعده الهی هستند. معهذا برای همه گستر شدن این مبعوث شدگی باید الگوی میدان داری ملت ایران به جهانیان معرفی و شناسانده شود؛ در این صورت می توان امیدوار به پیروزی نهایی حق علیه باطل و فروپاشی استکبار جهانی باشیم.
نکته آخر اینکه الحمدلله امروز به جرات می توان مدعی شد بیداری اسلامی- ایرانی در کل جهان در حال جوشان است. امروز ما شاهد غلیان خون رهبر شهید در مناطق و شهرهای مختلف کشورهای اروپایی از جمله آلمان هستیم. در همه مراکز و مساجد سخن از ایران و میدانداری حیرتانگیز ایرانیان است؛ لذا این بیداری امروز دیگر مختص شیعیان و مسلمانان نیست بلکه کل ملت ها از آن سهم می برند.
دکتر اسماعیل بندیدریا، پژوهشگر و مترجم ارشد از ترکیه نیز در سخنانی بیان کرد: شهادت امام، یک نمونه خاص تاریخی است؛ اگر قرار بر قیاس باشد شبیه ترین به شهادت واقعه کربلا است؛ خون رهبر شهید ثارالله عصر امروزی است.
انفجار نور دیگری در حال رخ دادن است و پرتوهای آن کل انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ امروز ایران دوستی، خامنهای دوستی، اهل بیت دوستی و .. در همه جا طنین انداز شده است و فریادهای جدید به صدا درآمده است که شوک عظیمی به جانیان و جنایتکاران صهیونیستی- آمریکایی وارد کرده است.
تاریخ فردا را اتفاقات امروز رقم خواهد زد؛ فردا ندای ظلم ستیزی در کل جهان طنین انداز خواهد شد. موج ایجاد شده همچون سیل خروشان بنیان استعمارگران جنایتکار را ویران خواهد کرد.
امروز نیازمند فعالیت جدی و مستمر در فضای رسانهای هستیم ؛ نباید اجازه دهیم علیه جبهه مقاومت و حقانیت، جریانسازیهای دروغین ایجاد کنند؛ استفاده از کارشناسان و تحلیلگران زبده و متخصصان حرفهای بسیار حیاتی است.
امروز نیازمند دشمنشناسی خامنهایوار، انساندوستی خامنهایوار، جهانشناسی خامنهایوار هستیم. این عرصه، عرصه متخصصین و کارشناسان حرفهای است تا این نظم نوظهور را به درستی به جهان معرفی و اثبات کنند. در ترکیه اکثریت جامعه چپگراها و سوسیالیستها هیچ شناختی از قدرت اندیشهای و سیاسی امام شهید ندارند لذا باید تاریخ را با جهاد تبیین حرفهای مجدد نوشت.
دکتر حسن صادقیان، استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه سخنران آخر این وبینار بود که گفت: مبعوث شدگی ملت در طول عمر مبارک نظام جمهوری اسلامی همواره از سوی امام خمینی(ره) و امام شهید همواره تأکید و سفارش میشد؛ به تعبیر دیگر، امروز اگر این امر به ثمر نشسته است، حاصل سالها تعلیم و آموزش است.
بنابراین در این مجال، به نتایج و ثمرههای این مبعوث شدگی در ابعاد داخلی و بینالمللی میپردازم:
۱. رهایی ملتها از سلطه و هژمون استحالهگری و آسیمیلاسیون؛
همانطور که نظریهپردازان مکتب انتقادی فرانکفورت(۱۹۳۰ میلادی) بارها گوشزد میکردند که عامه مردم تصور می کنند «دارای عقیده مستقل هستند؛ درحالیکه از کودکی تا پیری فکرشان را فقط از منابع قدرت مسلط دریافت کردهاند؛ تودههای مردم بی آنکه خودشان بفهمند دچار چرخه فریب و انحراف هستند. طوریکه برخی نظریهپردازان غربی فراتر از مرگ انسان و دموکراسی از مرگ خدا هم سخن گفتند و سوژههای انسانی را رها شده در جهان بیروح یاد کردند.
معالوصف امروز به برکت پایداری و اقتدار نظام ولایت، بیداری ملتها آغاز شده است و هر روز بر این موج افزوده میشود و فرجام این بیدار شدگی، رهایی از سلطه هرگونه استحالهگری و استعمار است و این همان «باب اول مبعوث شدگی است که ملت ایران در انقلاب اسلامی ۵۷ آن را تجربه کردند».
۲. ایجاد تزلزل و خدشه بر پیکره ساختاری و ماهیت هویتی رهبران جهان غرب؛
همگام با بیداری و مبعوث شدگی ملت ساختارهای دروغین غربی که ابزار سلطه بر ملتهای خویش و استعمار ملل خارج بودند خدشه وارد شده است و در صورت تداوم این روند شاهد فروپاشی و تغییر بنیادین در قالبهای حکمرانی خواهیم بود.
همچنین ماهیت هویتی رهبران غرب که از اُس و اساس بر دروغ و سفسطه نقش بسته و بنیان نهاده شده بود، برملا و بی اعتبار خواهد شد. دیگر هیچ ملت آزاده و مبعوث شده ای رهبران اپیستینی را نخواهد پذیرفت. یکی از ثمرات این موضوع تضعیف روزافزون جریان خطرناک راست افراطی است که در طول سالهای اخیر زمینه ظهور و به قدرت رسیدن رهبران نژادپرست و افراطی سبب میشد؛
۳. بازآفرینی و ساخت کارگزاریهای جدید با اهداف متفاوت؛
مبعوث شدگی ملتها و میدانداریشان تقابل ساختارها و کارگزاران را به مراتب بیشتر و تشدید خواهد کرد؛ لذا این روند زمینه بازنگری و بازآفرینی و ساخت کارگزاریهای جدید که اهداف و رویکرد متفاوت دارند فراهم خواهد کرد. در حقیقت کارگزاریهای فعلی که برساخته و جزو نیروهای کشورهای سلطه بودند، تحت سیطره قدرتها و طبقات فرادست و سلطهگر و بازگوکننده خواستههای آنها بودند، همواره جهتگیری سیاسی داشتند و از انتقال آگاهی راستین به جامعه مخاطبینشان ناتوان بودند، دیگر اعتبار دروغینشان را از دست خواهند داد و در عرصه سیاستورزی و نقشآفرینی محلی از اعراب نخواهند داشت. در کارگزاریهای جدید کنشگران توانایی و قابلیت «بازاندیشی پایدار»، «انگیزش» و «عقلانیت» خواهند داشت.
۴.توانایی ایجاد تفاوت میان آنچه «هست» و «خواهد بود»؛
با مبعوث شدن، ملت توانایی ایجاد «تفاوت» را معنا می بخشند؛ تفاوت میان «هست» و «خواهد بود» در ارتباط با هر موضوعی.
این گزاره را می توان چنین معنا کرد که عامل/ ملت برای تحقق تفاوت یعنی ایجاد تغییر مؤثر به «انتخابهای استراتژیک» دست می زنند. انتخابهایی که سرنوشتساز و بنیان افکن هستند و تاریخ جدید رقم می زند.
۵. توجه و تأکید بر فضای کنش؛
امروز ملت مبعوث شدگی خود را در کجا ترسیم و لباس تحقق می پوشانند؟ این کنشگری در فضایی انجام میدهند که به آن «فضای کنش» گفته میشود. این فضا میتواند از نزدیکترین محیطی که آنها را احاطه کرده است تا محیطی در ابعاد جهانی را دربرگیرد. تعامل و نسبت میان کنشگران انسانی و فضای کنش، مسئلهای مهم است که همواره جزو دغدغههای اصلی قائد شهید بود.
نکته مهم دیگری که در این راستا وجود دارد توجه به اندرکنش بی واسطهتر «کنشگران استراتژیک» و «بستر استراتژیک» است که کنشگران در چارچوب آن قرار می گیرند. این بستر/ محیط استراتژیک، استراتژیهایی را بر استراتژیهای دیگر که ابزارهایی هستند ترجیح میدهد. بنابراین شناختِ فضای کنش و محیط استراتژیک بسیار حیاتی و مهم است.
همچنین توجه به «الزامات» فضای کنش بسیار مهم هست؛ الزامات بستر کنش یعنی توجه و شناخت کافی از واقعیات جهان، به ویژه جهان اسلام، مسئله فلسطین و غزه، مسئله امالقرایی ایران، مسئله ولایت و ....؛ در این میان باید توجه داشت برای دستیابی به این شناخت «ادراک ایده پردازانه» ضروری است؛ با این ادراک انسان به فهمی درست از مسائل جهان بیرونی دست پیدا می کند.
۶. کشیدن خط بطلان بر استبداد روشنفکری/ روشنگری؛
با مبعوث شدن و میدانداری ملت، دیگر مجالی برای سلطه و استبداد جریان روشنگری و روشنفکری باقی نمیماند؛ طبق نظریات مکتب فرانکفورت، برخورد جریان روشنگری با امور همانند رفتار یک مستبد با مردم است؛ زیرا روشنگری به اندازه هر نظام دیگری استبدادی است. اساسا فکر روشنگری انحرافی است که جوامع را با چنین عواقب فاجعه بار گرفتار کرده است.
با این رهاشدگی، امروز عامل انسانی و کارگزاران نوین در جوامع مختلف درحال گذار از قلمرو «ضرورت (آنچه هست)» به قلمرو «آنچه خواهد بود» و یا «آنچه باید باشد» است. دیگر روند «هدایت فعالانه» ساختارها که با همراهی جریان روشنگری و عقلانیت ابزاری فراهم شده بود، محلی از اعراب نخواهد داشت. بواقع، همین گذار است که مراحل خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی را همانطور که رهبر شهید در بیانیه دوم انقلاب مطرح فرمودند، جامه عمل میپوشند.
