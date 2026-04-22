به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار بین‌‏المللی بزرگداشت چهلم قائد شهید با موضوع مبعوث شدن ملت و ظهور قدرت نوین بر پایه اندیشه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای از سوی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ساعی‌‏ور، نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان در سخنانی در این وبینار اظهار داشت: در خصوص موضوع وبینار که مبعوث شدگی ملت و ظهور قدرت نوین بر پایه اندیشه امام شهید است، نخست باید بپرسیم مبعوث‏‌شدن ملت به چه معناست؟ در این خصوص ۲ سطح از ملت را می‏توان تعریف نمود:

۱. یک سطح این است که ملت کاملاً تابع و مطیع اوامر امام خویش است؛ ۲. سطح دیگر این است (که فراتر از سطح اول می باشد) ملت/ امت خود امام هم می‏شود؛ یعنی یه سطح امامت می‏رسد که در اصل ثمره و ماحصل تعلیمات و آموزه‌های امام است. بنابراین به این امت/ملت، ملت/ امت مبعوث شده می‏گویند.

دشمنان صهیونیستی-آمریکایی با حمله به ایران بر این تصور بودند با به شهادت رساندن رهبر/ امام، کشور و نظام از هم فرو می پاشد؛ اما با حضور ملت مبعوث شده در میادین بطلان بودن این تصویر را به اثبات رساندند. اساسا مبعوث بودگی ملت ۳ لایه اصلی دارد:

۱. ظهور و بروز مردم در میدان است که متأثر از تعلیمات امامشان به بلوغ فکری- سیاسی، دشمن شناسی، بیداری تام و بلوغ معرفتی دست یافته اند فلذا شهادت را افتخار خویش می داند و رثا را به رجز تبدیل می کند و سوگواری را به جهاد میدان تغییر می دهد.

۲. سطح دوم تحقق وحدت و همگرایی در جامعه و گذار و عبور از هرگونه تفاوت ها و اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی و ... است؛ لذا این لایه، سطح اجتماعی و فرهنگی مبعوث شدگی ملت است.

۳. سطح سوم به فروپاشی کشاندن استکبار است؛ با تحقق دو لایه اول یعنی حضور میادین با فرهنگ شهادت و ایثار و تبدیل رثا به رجز و جامه عمل پوشاندن به امر مهم وحدت و همبستگی، لایه سوم که فروپاشی استکبار است با همگانی و همه گستر شدن امر جهاد در میدان عملیاتی می شود.

نکته آخر اینکه؛ ما امروز می توانیم این ادعا را مطرح کنیم که با مبعوث شدن ملت و پایدار نظام ولایت و تضعیف بیش از پیش دشمن، انقلاب سومی در کشور رخ داد؛ اگر در انقلاب اول استبداد حکومتی شاهنشاهی نابود شد و در انقلاب دوم استکبار داخلی (لانه جاسوسی آمریکا ) از هم فروپاشید؛ در انقلاب سوم که هم اینک در درون آن قرار داریم، استکبار خارجی در عرصه بین‌المللی در حال نابود شدن است.‌ این انقلاب با مبعوث شدگی ملت که اینبار خودشان متولیان امنیت و مبارزه در میادین شدند، تحقق یافت و ملت اثبات کرد که زمان قلدری و فرعون بودگی پایان یافته است.

دکتر نوری محمدزاده، استاد دانشگاه ماخاچ قلعه داغستان روسیه نیز در این وبینار گفت: وظیفه خودم می‏دانم قبل از ورود به موضوع اصلی وبینار، اشاره مختصری به جایگاه و اهمیت وصف‏ناپذیر امام شهید بپردازم؛

- امام شهید بانی تمامی نهضت‌های آزادیخواه و ظلم ستیز در جهان می‏باشد؛ امروز اگر همچنان صدای آزادیخواهی و ظلم ستیزی شنیده می شود نتیجه درایت و ایستادگی نظام جمهوری اسلامی ایران با رهبری امام شهید است؛

- برای اولین بار در جهان به اثبات رسید که می‏شود بدون وابستگی، و متکی بر قوای داخلی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...کشورداری و حکمرانی نمود؛ و این حکایت از دستیابی به علم حکمرانی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی،و ... است. طبق آنچه امام شهید فرموند ایران روزی حتی یک سیم خاردار هم نمی‏توانست تولید کند امروز به سطح فوق پیشرفته در عرصه های مختلف نظامی، پزشکی، صنعتی و... دست یافته است.

لذا امروز دکترین مهم «پویایی نظام حکمرانی» در ایران به معنای واقعی تحقق یافته است و این همان برکت حکومت الهی و امام زمانی است که در دوره ولایت امام شهید شاهد بودیم.

حال باید پرسید چه کسانی/ کدام ملت لیاقت و ظرفیت بهره‌مندی از این نظام پویا و الهی دارند؟ آیا جزء این ملت مبعوث شده ایران انتظار دیگری می‏توانیم داشته باشیم؟ این ملت مبعوث شده با حضور در میادین، در حقیقت با اثبات لیاقت خویش قدردان زحمات رهبر شهیدشان هستند.

نکته آخر اینکه؛ باید متوجه باشیم جنگ ابلیس علیه انسان برای امروز و دیروز نیست؛ وقتی ابلیس به عزت و جلال خداوند باری تعالی قسم خورد و دشمنی را آغاز کرد، جنگ و نزاع با مؤمنان و تقواپیشگان آغاز شد؛ اما آنچه مهم است تا امروز شیطان نتوانسته است تسلط پیدا کند. همیشه خداوند یداله های خود را در زمین گسترانده است. امروز پیروزی ایران، اتفاقی باورنکردنی برای کل دنیا است... الحمدلله امروز به برکت خون رهبر شهید و مبعوث شدگی ملت، همه دنیا از حقانیت ایران حمایت می‏کنند و این قدم محکمی برای تحقق تمدن نوین اسلامی است که امام شهید همواره بر آن تاکید داشت.

دکتر بشر محمداف، فارغ التحصیل دانشگاه تهران و پژوهشگر از گرجستان از دیگر سخنرانان این وبینار بود که در اظهاراتی بیان داشت: هسته اصلی بحث بنده، توجه به تمدن نوین اسلامی است که رهبر شهید بارها بر آن تاکید داشتند؛ باید توجه داشت «تمدن سازی نوین» موضوع جدیدی نیست؛ بارها از دوران رنسانس در جهان غرب از سوی جهان غرب مطرح شد اما آنچه مهم است تفاوت معنا و مفهوم تمدن نوین اسلامی با دیگر تمدن ها است.‌ در مدل مدنظر رهبر شهید اهداف معنوی و الهی ملحوظ و برجسته است؛ درحالی که در ذات تمدن غربی مادیات و استعمار و استکبار نهفته بود.

نکته مهم دیگر، چگونگی تحقق و گستراندن نظم نوین اسلامی در سطح جهانی است؛ در این خصوص باید فراتر از تبیین و تبلیغ در عرصه درونی جهان اسلام، باید در پهنه بین المللی اقدامات لازم تحقق یابد. در این رابطه، اولین مرحله آسیب شناسی راه و روش و شیوه های تمدن های قبلی است که قصد جهانی شدن داشتند. با رفع عیوب و تکمیل شاخصه‌های نظم تمدنی نوین اسلامی، طبیعتاً بستر اعم از ساختاری و کارگزاری برای تحقق آن فراهم خواهد شد.

حجت‌الاسلام قدیر آکاراس، رئیس اتحادیه علمای ترکیه (اهلادر) دیگر سخنران این وبینار بین‌المللی بود که طی سخنانی گفت: شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب، حزن عمیقی را در قلوب مسلمانان بوجود آورد؛ مع‏الوصف به‌غیر از شهادت نمی‏توانست حاصل عمر پربرکت ایشان باشد.‌ شهادت تاج حیات معظم له بود.

ما در یک پیچ تاریخی بزرگ قرار داریم؛ قدرت از جهان غرب به جهان شرق در حال انتقال است.‌ امام شهید با نگاه واقعبینانه خود همواره به این موضوع تاکید داشتند و برای این بزنگاه تاریخی برنامه ریزی کرده بود که امروز نشانه های آن در ابعاد مختلف نظامی و مردمی می بینیم.

مبعوث شدگی ملت یکی از همان ثمرات است؛ امام شهید همواره نگاه خاصی به مردم داشت و مردم‏داری خاص ایشان باعث شد امروز جان فدایان میلیونی را در ایران شاهد باشیم.

امروز به جرأت می‏توانیم ادعا کنیم با پایداری و پیروزی نظام ولایت، جبهه مقاومت قدرتمندتر از دیروز به فعالیت و نقش آفرینی خود ادامه می‏دهد و دشمنان در ضعیفترین موقعیت قرار دارند.

نکته مهم دیگر، توجه به دستاوردهای ایستادگی نظام و مردم در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است، که به ۵ مورد از آنها اشاره می‏شود:

۱. شکسته شدن دیوار بلند علیه حقانیت ایران و صدور آرمان‏های انقلاب و نظام ولایت به اقصی نقاط جهان ۲. تغییر موازنه قدرت در عرصه رسانه و فضای مجازی به نفع ایران و نظام ولایت ۳. فروپاشی افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ۴. تفهیم شدن کشورهای منطقه به قدرت فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و پایان دادن به هرگونه لاف‏زنی‏های دروغین و سخیف علیه ایران ۵. تزلزل در اتحاد کشورهای غربی عضو ناتو و دوری از هرگونه اقدام نابخردانه علیه قدرت نوظهور فرامنطقه‌ای.

حجت‌الاسلام خلیل اسماعیل‌اف، مبلغ و مدرس ارشد تبلیغی و فرهنگی از جمهوری آذربایجان نیز در اظهاراتی بیان کرد؛ رهبر شهید فرمودند: «چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ی با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد».

برای جوامع و گروهها هم در قرآن تعبیر بعثت آمده است: سوره اسرا آیاتی که مربوط به بنی اسراییل است: و قضینا الی بنی اسراییل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا (اسرا آیه ۴) فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا (اسرا آیه ۵): یهودیان وقتی فساد عظیم را مرتکب می‏شوند وقتی که سلطه‏جویی و استعلا می‏کنند و دنبال علو و دنبال نژادپرستی می‏روند ما مبعوث می‏کنیم - همان تعبیری که برای بعثت انبیا هست- اینجا برای گروهی تعبیر بعثت می‏شود.

ویژگی اینها چیست؟ اولی بعث شدید. اولاً اینها بندگان خدا هستند برای خودشان چیزی نمی‏خواهند دنبال قدرت و ثروت و شهرت نیستند، اینها به دنبال اراده الهی هستند و قدرتمند و توانمند هستند.

خدا می‏فرماید ما گروهی را مبعوث می‏کنیم این یهودیان را سر جایشان بنشانند. این وعده الهی که در این سوره اسرا آمده فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرة و لیتبروا ما علوا تتبیرا (آیه ۷) وعده‏ای که خدا فرموده بود که یهودیان را سر جایشان می‏نشانیم این تعبیر را مقام معظم رهبری تکرار می‏کنند.

اتفاقی که الان در ایران اتفاق می‏افتد نشانه آن است خداوند ما را مبعوث کرده و امروز فراتر از ایران در هندوستان، پاکستان، ترکیه و ... این قیام صورت گرفته است.

نکته آخر اینکه، صرفاً قدرت حقیقی این سرزمین در تجهیزات و محاسبات سیاسی نیست؛ در مردمی است که هرگاه حادثه‌ای برسد، خدا آنها را مبعوث می‌کند و وقتی مردم مبعوث شوند، تاریخ ورق می‌خورد.

شیخ علمدار قیاس اف، فعال فرهنگی و تبلیغی از آلمان از دیگر سخنرانان این وبینار با اشاره به عنوان وبینار گفت: مبعوث شدن ملت یعنی تحقق وعده الهی؛ یعنی نباید در این رابطه تردید داشته باشیم. معهذا آنچه مهم است و رهبر شهید بر آن تاکید داشتند این است که تنها مبعوث شدن یک ملت کافی نیست باید کل امت جهان اسلام و حتی سایر ملل در کشورهای جهان مبعوث شوند.

اتفاقی که امروز به برکت خون شهدا به ویژه خون رهبر شهیدمان در حال تحقق است و ملل مختلف در اقصی نقاط جهان در حال مبعوث شدن و تحقق وعده الهی هستند.‌ معهذا برای همه گستر شدن این مبعوث شدگی باید الگوی میدان داری ملت ایران به جهانیان معرفی و شناسانده شود؛ در این صورت می توان امیدوار به پیروزی نهایی حق علیه باطل و فروپاشی استکبار جهانی باشیم.

نکته آخر اینکه الحمدلله امروز به جرات می توان مدعی شد بیداری اسلامی- ایرانی در کل جهان در حال جوشان است. امروز ما شاهد غلیان خون رهبر شهید در مناطق و شهرهای مختلف کشورهای اروپایی از جمله آلمان هستیم. در همه مراکز و مساجد سخن از ایران و میدان‏داری حیرت‏انگیز ایرانیان است؛ لذا این بیداری امروز دیگر مختص شیعیان و مسلمانان نیست بلکه کل ملت ها از آن سهم می برند.

دکتر اسماعیل بندی‌‏دریا، پژوهشگر و مترجم ارشد از ترکیه نیز در سخنانی بیان کرد: شهادت امام، یک نمونه خاص تاریخی است؛ اگر قرار بر قیاس باشد شبیه ترین به شهادت واقعه کربلا است؛ خون رهبر شهید ثارالله عصر امروزی‌ است.

انفجار نور دیگری در حال رخ دادن است و پرتوهای آن کل انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ امروز ایران دوستی، خامنه‏ای دوستی، اهل بیت دوستی و .. در همه جا طنین انداز شده است و فریادهای جدید به صدا درآمده است که شوک عظیمی به جانیان و جنایتکاران صهیونیستی- آمریکایی وارد کرده است.

تاریخ فردا را اتفاقات امروز رقم خواهد زد؛ فردا ندای ظلم ستیزی در کل جهان طنین انداز خواهد شد. موج ایجاد شده همچون سیل خروشان بنیان استعمارگران جنایتکار را ویران خواهد کرد.

امروز نیازمند فعالیت جدی و مستمر در فضای رسانه‌ای هستیم ؛ نباید اجازه دهیم علیه جبهه مقاومت و حقانیت، جریان‏سازی‏های دروغین ایجاد کنند؛ استفاده از کارشناسان و تحلیلگران زبده و متخصصان حرفه‌ای بسیار حیاتی است.

امروز نیازمند دشمن‏شناسی خامنه‌ای‏وار، انسان‏دوستی خامنه‌ای‏وار، جهان‏شناسی خامنه‌ای‏وار هستیم. این عرصه، عرصه متخصصین و کارشناسان حرفه‏ای است تا این نظم نوظهور را به درستی به جهان معرفی و اثبات کنند. در ترکیه اکثریت جامعه چپگراها و سوسیالیست‏ها هیچ شناختی از قدرت اندیشه‏ای و سیاسی امام شهید ندارند لذا باید تاریخ را با جهاد تبیین حرفه‏ای مجدد نوشت.

دکتر حسن صادقیان، استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه سخنران آخر این وبینار بود که گفت: مبعوث شدگی ملت در طول عمر مبارک نظام جمهوری اسلامی همواره از سوی امام خمینی(ره) و امام شهید همواره تأکید و سفارش می‏شد؛ به تعبیر دیگر، امروز اگر این امر به ثمر نشسته است، حاصل سالها تعلیم و آموزش است.

بنابراین در این مجال، به نتایج و ثمره‏های این مبعوث شدگی در ابعاد داخلی و بین‌المللی می‏پردازم:

۱. رهایی ملت‏ها از سلطه و هژمون استحاله‏گری و آسیمیلاسیون؛

همانطور که نظریه‌پردازان مکتب انتقادی فرانکفورت(۱۹۳۰ میلادی) بارها گوشزد می‏کردند که عامه مردم تصور می کنند «دارای عقیده مستقل هستند؛ درحالی‌که از کودکی تا پیری فکرشان را فقط از منابع قدرت مسلط دریافت کرده‏اند؛ توده‌های مردم بی آنکه خودشان بفهمند دچار چرخه فریب و انحراف هستند. طوریکه برخی نظریه‌پردازان غربی فراتر از مرگ انسان و دموکراسی از مرگ خدا هم سخن گفتند و سوژه‌های انسانی را رها شده در جهان بی‏روح یاد کردند.

مع‌‏الوصف امروز به برکت پایداری و اقتدار نظام ولایت، بیداری ملت‏ها آغاز شده است و هر روز بر این موج افزوده می‏شود و فرجام این بیدار شدگی، رهایی از سلطه هرگونه استحاله‏گری و استعمار است و این همان «باب اول مبعوث شدگی است که ملت ایران در انقلاب اسلامی ۵۷ آن را تجربه کردند».

۲. ایجاد تزلزل و خدشه بر پیکره ساختاری و ماهیت هویتی رهبران جهان غرب؛

همگام با بیداری و مبعوث شدگی ملت ساختارهای دروغین غربی که ابزار سلطه بر ملت‏های خویش و استعمار ملل خارج بودند خدشه وارد شده است و در صورت تداوم این روند شاهد فروپاشی و تغییر بنیادین در قالب‌های حکمرانی خواهیم بود.

همچنین ماهیت هویتی رهبران غرب که از اُس و اساس بر دروغ و سفسطه نقش بسته و بنیان نهاده شده بود، برملا و بی اعتبار خواهد شد. دیگر هیچ ملت آزاده و مبعوث شده ای رهبران اپیستینی را نخواهد پذیرفت. یکی از ثمرات این موضوع تضعیف روزافزون جریان خطرناک راست افراطی است که در طول سالهای اخیر زمینه ظهور و به قدرت رسیدن رهبران نژادپرست و افراطی سبب می‏شد؛

۳. بازآفرینی و ساخت کارگزاری‏های جدید با اهداف متفاوت؛

مبعوث شدگی ملت‏ها و میدان‏داری‏شان تقابل ساختارها و کارگزاران را به مراتب بیشتر و تشدید خواهد کرد؛ لذا این روند زمینه بازنگری و بازآفرینی و ساخت کارگزاری‏های جدید که اهداف و رویکرد متفاوت دارند فراهم خواهد کرد. در حقیقت کارگزاری‏های فعلی که برساخته و جزو نیروهای کشورهای سلطه بودند، تحت سیطره قدرت‏ها و طبقات فرادست و سلطه‌گر و بازگوکننده خواسته‌های آنها بودند، همواره جهت‌گیری سیاسی داشتند و از انتقال آگاهی راستین به جامعه مخاطبین‏شان ناتوان بودند، دیگر اعتبار دروغین‏شان را از دست خواهند داد و در عرصه سیاست‏ورزی و نقش‏آفرینی محلی از اعراب نخواهند داشت. در کارگزاری‏های جدید کنشگران توانایی و قابلیت «بازاندیشی پایدار»، «انگیزش» و «عقلانیت» خواهند داشت.

۴.توانایی ایجاد تفاوت میان آنچه «هست» و «خواهد بود»؛

با مبعوث شدن، ملت توانایی ایجاد «تفاوت» را معنا می بخشند؛ تفاوت میان «هست» و «خواهد بود» در ارتباط با هر موضوعی.‌

این گزاره را می توان چنین معنا کرد که عامل/ ملت برای تحقق تفاوت یعنی ایجاد تغییر مؤثر به «انتخاب‌های استراتژیک» دست می زنند. انتخاب‏هایی که سرنوشت‏ساز و بنیان افکن هستند و تاریخ جدید رقم می زند.

۵. توجه و تأکید بر فضای کنش؛

امروز ملت مبعوث شدگی خود را در کجا ترسیم و لباس تحقق می پوشانند؟ این کنشگری در فضایی انجام می‏دهند که به آن «فضای کنش» گفته می‌شود. این فضا می‏تواند از نزدیک‏ترین محیطی که آنها را احاطه کرده است تا محیطی در ابعاد جهانی را دربرگیرد.‌ تعامل و نسبت میان کنشگران انسانی و فضای کنش، مسئله‌ای مهم است که همواره جزو دغدغه‌های اصلی قائد شهید بود.

نکته مهم دیگری که در این راستا وجود دارد توجه به اندرکنش بی واسطه‏تر «کنشگران استراتژیک» و «بستر استراتژیک» است که کنشگران در چارچوب آن قرار می گیرند. این بستر/ محیط استراتژیک، استراتژی‌هایی را بر استراتژی‌های دیگر که ابزارهایی هستند ترجیح می‌دهد. بنابراین شناختِ فضای کنش و محیط استراتژیک بسیار حیاتی و مهم است.

همچنین توجه به «الزامات» فضای کنش بسیار مهم هست؛ الزامات بستر کنش یعنی توجه و شناخت کافی از واقعیات جهان، به ویژه جهان اسلام، مسئله‌ فلسطین و غزه، مسئله ام‏القرایی ایران، مسئله‌ ولایت و ....؛ در این میان باید توجه داشت برای دستیابی به این شناخت «ادراک ایده پردازانه» ضروری است؛ با این ادراک انسان به فهمی درست از مسائل جهان بیرونی دست پیدا می کند.

۶. کشیدن خط بطلان بر استبداد روشنفکری/ روشنگری؛

با مبعوث شدن و میدان‏داری ملت، دیگر مجالی برای سلطه و استبداد جریان روشنگری و روشنفکری باقی نمی‌ماند؛ طبق نظریات مکتب فرانکفورت، برخورد جریان روشنگری با امور همانند رفتار یک مستبد با مردم است؛ زیرا روشنگری به اندازه هر نظام دیگری استبدادی است. اساسا فکر روشنگری انحرافی است که جوامع را با چنین عواقب فاجعه بار گرفتار کرده است.

با این رهاشدگی، امروز عامل انسانی و کارگزاران نوین در جوامع مختلف درحال گذار از قلمرو «ضرورت (آنچه هست)» به قلمرو «آنچه خواهد بود» و یا «آنچه باید باشد» است. دیگر روند «هدایت فعالانه» ساختارها که با همراهی جریان روشنگری و عقلانیت ابزاری فراهم شده بود، محلی از اعراب نخواهد داشت. بواقع، همین گذار است که مراحل خودسازی، جامعه‏پردازی و تمدن‏سازی را همانطور که رهبر شهید در بیانیه دوم انقلاب مطرح فرمودند، جامه عمل می‏پوشند.

.

..........................

پایان پیام