اثر جنگ آمریکا علیه ایران به فنجان قهوه در جهان رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیامدهای جنگ علیه ایران به فنجان قهوه نیز رسیده است؛ زیرا نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال در حمل‌ونقل دریایی و بازار انرژی، قیمت قهوه را افزایش داده و همزمان تهدیدهای اقلیمی برای محصولات کشاورزی برزیل نیز فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد بازار قهوه اکنون همزمان با فشارهای ناشی از ژئوپلیتیک و شرایط آب‌وهوایی مواجه شده است.

بر اساس داده‌های بلومبرگ، قراردادهای قهوه عربیکا در نیویورک بیشترین رشد خود در دو هفته اخیر را ثبت کرد و در جریان معاملات تا ۳.۱ درصد افزایش یافت، سپس با رشد ۲ درصدی در سطح ۲.۸۸۳ دلار به ازای هر پوند تثبیت شد. قهوه روبوستا در لندن نیز ۲.۹ درصد افزایش قیمت داشت.

تنگه هرمز هزینه‌ها را بالا برد

بلومبرگ نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آتش‌بس با ایران را برای مدت نامحدود تمدید کرده، اما مذاکرات صلح همچنان متوقف مانده است. با وجود کاهش خطر رویارویی مستقیم نظامی، بازارها هنوز نشانه روشنی از بازگشایی قریب‌الوقوع تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های نفت و گاز جهان، دریافت نکرده‌اند و همین موضوع قیمت انرژی را بالا نگه داشته است.

«کارلوس میرا» رئیس بخش تحقیقات بازارهای کالاهای کشاورزی در رابوبانک، گفت که خطر تداوم درگیری بر شماری از کالاهای کشاورزی از جمله قهوه اثر گذاشته و این تأثیر با کاهش ذخایر تأییدشده دانه‌های عربیکا و روبوستا تشدید شده است. او افزود که افزایش قیمت نفت باعث بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی کالاهای کشاورزی می‌شود.

«داریل کریست» معاون ارشد بخش کالاهای کشاورزی و محصولات نرم در آسیا در شرکت استون‌ایکس گروپ، نیز گفت: قیمت قهوه به‌دلیل وابستگی بالای حمل دانه‌ها به سوخت، در معرض افزایش قرار دارد؛ زیرا قهوه ابتدا با کامیون از مناطق داخلی به بنادر منتقل و سپس صادر می‌شود.

به نوشته بلومبرگ، این بدان معناست که هرگونه افزایش بهای سوخت، مستقیماً هزینه انتقال قهوه را از مزرعه تا مصرف‌کننده نهایی افزایش می‌دهد.

فشار مضاعف برزیل

علاوه بر جنگ، بازار از ناحیه نگرانی‌های آب‌وهوایی در برزیل، بزرگ‌ترین تولیدکننده قهوه جهان، نیز تحت فشار قرار گرفته است. «گناناسیگار تیاگاراجان» مدیر شرکت «کوم‌ترندز ریسرچ» گفت که خشکسالی ادامه‌دار چشم‌انداز محصول قهوه برزیل را تهدید می‌کند.

او افزود: افزایش ارزش رئال برزیل، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد و همین مسئله عرضه جهانی را محدود کرده و از قیمت‌ها حمایت می‌کند.

افزایش قیمت‌ها تنها به قهوه محدود نشد و بهای کاکائو و شکر خام در نیویورک نیز رشد کرد؛ موضوعی که به گزارش بلومبرگ نشان‌دهنده گسترش اثر جنگ علیه ایران و افزایش هزینه‌های انرژی بر بازار مواد غذایی و مواد اولیه است.

در حالی که معامله‌گران روند جنگ آمریکا علیه ایران را دنبال می‌کنند، بازار همزمان آسمان برزیل را نیز زیر نظر دارد؛ جایی که اکنون سیاست و آب‌وهوا در کنار هم قیمت جهانی قهوه را تعیین می‌کنند.

