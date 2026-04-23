یوناما: محرومیت یک نسل از دختران افغان از آموزش باید فوراً پایان یابد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز (پنجشنبه 3 اردیبهشت) با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی دختران در بخش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد که یک نسل کامل از دختران افغان از دسترسی به آموزش محروم ماندهاند. این نهاد از مقامات حاکم در افغانستان خواسته است تا هرچه سریعتر ممنوعیتهای وضعشده بر آموزش دختران را لغو کنند.
در این پیام تأکید شده است که دسترسی کامل و برابر به آموزش، بهویژه در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، نهتنها یک حق بنیادین بشری است بلکه از ارکان اساسی پیشرفت اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و ساختن آیندهای خودکفا برای افغانستان به شمار میرود.
یوناما افزوده است که دختران باسواد میتوانند نیروی کار تخصصی را شکل دهند، نوآوری و خلاقیت را تقویت کنند و جوامع را در برابر چالشهای اقتصادی و اجتماعی مقاومتر سازند.
به باور این نهاد، سرمایهگذاری در آموزش دختران، سرمایهگذاری مستقیم بر امنیت ملی، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی افغانستان است؛ موضوعی که در شرایط کنونی اهمیت حیاتی دارد.
