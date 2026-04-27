به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد اسماعیل خورشیدی در برنامه شرح آیات قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر، امروز در حرم مطهر بانوی کرامت، با تلاوت آیه ۵۷ سوره مبارکه نحل، به تصویر جان‌سوز قرآن از جایگاه دختران در جاهلیت پرداخت.

وی افزود: کسی که صاحب دختر می‌شد، رنگ چهره‌اش سیاه می‌گردید، خشمگین می‌شد، از مردم مخفی می‌گردید و میان نگهداری همراه با خفت و زنده‌به‌گور کردن دختر سرگردان می‌ماند. اما اسلام و پیامبر اکرم(ص) آن‌چنان به دختران کرامت بخشیدند که پیامبر فرمود «فَاطِمَةُ رُوحِی الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیَّ» و در کتاب شریف کافی بابی با عنوان «فضل البنت علی الابن» گزارش شده است.

خورشیدی افزود: همچنین پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند دختران رحمت و حسنه هستند که پاداش الهی دارند و نگهداری آنان مانند بوییدن گلی خوش بو است.

سخنران حرم مطهر خاطرنشان کرد: امروز در حرم کریمه اهل‌بیت(س) قرار داریم و می‌بینیم که مراجع و بزرگان باوجود سن و مقام علمی بالا، قبر این دختر باکرامت موسی بن جعفر(ع) را زیارت می‌کنند. ای‌کاش دخترانی که گاهی بی‌حجابی می‌کنند، می‌دانستند پیامبر چه فضیلتی برای آنان قرار داده است.

