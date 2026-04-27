به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمد اسماعیل خورشیدی در برنامه شرح آیات قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر، امروز در حرم مطهر بانوی کرامت، با تلاوت آیه ۵۷ سوره مبارکه نحل، به تصویر جانسوز قرآن از جایگاه دختران در جاهلیت پرداخت.
وی افزود: کسی که صاحب دختر میشد، رنگ چهرهاش سیاه میگردید، خشمگین میشد، از مردم مخفی میگردید و میان نگهداری همراه با خفت و زندهبهگور کردن دختر سرگردان میماند. اما اسلام و پیامبر اکرم(ص) آنچنان به دختران کرامت بخشیدند که پیامبر فرمود «فَاطِمَةُ رُوحِی الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیَّ» و در کتاب شریف کافی بابی با عنوان «فضل البنت علی الابن» گزارش شده است.
خورشیدی افزود: همچنین پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند دختران رحمت و حسنه هستند که پاداش الهی دارند و نگهداری آنان مانند بوییدن گلی خوش بو است.
سخنران حرم مطهر خاطرنشان کرد: امروز در حرم کریمه اهلبیت(س) قرار داریم و میبینیم که مراجع و بزرگان باوجود سن و مقام علمی بالا، قبر این دختر باکرامت موسی بن جعفر(ع) را زیارت میکنند. ایکاش دخترانی که گاهی بیحجابی میکنند، میدانستند پیامبر چه فضیلتی برای آنان قرار داده است.
..........................
پایان پیام
نظر شما