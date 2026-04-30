به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اصغر ظهیری در سخنرانی بعد از نماز صبح روز میلاد امام رضا(ع)، ضمن تبریک دهه کرامت و روز ولادت ثامن الحجج(ع)، به بیان نکاتی ناب از ولادت، فضایل و سیره آن حضرت پرداخت.

سخنران حرم مطهر با اشاره به اینکه مادر امام رضا(ع) «نجمه خاتون» اهل آندلس اسپانیا بوده است، افزود: امام کاظم(ع) فرمود من در عالم رؤیا، به امر و وحی پروردگار، با نجمه خاتون ازدواج کردم. در آن رؤیا، پدرم و جدم امام صادق(ع) پارچه حریری گشودند که تصویر بانویی بر آن بود و فرمودند «این نجمه است که بهترین مردم روی زمین از او متولد خواهد شد». ایشان تأکید کردند که با ولادت امام رضا(ع)، رحمت، رافت و عدل الهی در زمین تجلی یافت.

وی با اشاره به نقش برادر امام رضا(ع)، احمد بن موسی(ع) (شاهچراغ) گفت: پس از شهادت امام کاظم(ع)، گروهی با احمد بن موسی بیعت کردند، اما ایشان آنان را به مسجد دعوت کرد و پس از گرفتن تعهد اطاعت، منبر را رها کرد و همه را نزد امام رضا(ع) برد و فرمود «امام بعد از پدرم، برادر من علی بن موسی(ع) است». امام رضا(ع) نیز به احمد بن موسی(ع) فرمود «تا زنده‌ام هر شب برای تو دعا می‌کنم که مردم را به امام حقیقی ارجاع دادی».

ظهیری با استناد به کتاب «عیون اخبار الرضا» به نقل از «یاسر خادم» به سیره عبادی امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: حضرت هر سه روز یک‌بار قرآن را ختم می‌کردند و بر هر آیه‌ای تدبر می‌نمودند. در رکعت اول نماز، سوره قدر و در رکعت دوم سوره توحید می‌خواند. در تهجد، از یازده رکعت نماز شب، چهار رکعت را به نماز جعفر طیار اختصاص می‌داد. همچنین حضرت پیش از غذا، ظرفی خالی می‌خواست و بهترین قسمت غذا را برای فقرا جدا می‌کرد.

وی در ادامه به ویژگی ظاهری امام رضا(ع) اشاره کرد که به مادر خود نجمه خاتون(س) رفته بودند و افزود: چشمان سبز مایل به آبی، موی لَخت و پوست سفید از ویژگی های ایشان بود. این موضوع تا حدی بود که فرقه «واقفیه» (هفت امامی‌ها) با استناد به تفاوت قیافه با پدر، امامت حضرت را نپذیرفتند.

سخنران حرم مطهر در پایان، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) را «باب الرضا» خواند و تأکید کرد: همان‌گونه که امیرالمؤمنان(ع) باب مدینه علم پیامبر(ص) هستند، حضرت معصومه(س) نیز درِ ورود به سفره کرامت امام رضا(ع) است.

..........................

پایان پیام