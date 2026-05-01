به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در سخنرانی بعد از نماز ظهر و عصر روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تبریک ایام ولادت امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س)، به تبیین روایتی از امام رضا(ع) پرداخت که فرمودند: «خدا رحمت کند کسی که امر ما را زنده کند». از ایشان سوال شد امر شما چیست؟ حضرت فرمودند: «معارف ما را یاد بگیرید و به دیگران آموزش دهید.»

سخنران حرم مطهر در ادامه، سه مصداق عملی برای احیای امر اهل بیت(ع) برشمرد و با استناد به آیاتی از قرآن کریم تأکید کرد: اگر انسان زندگی خود را با قرآن و عترت تنظیم کند، «هدایت، رستگاری، پیروزی و رشد» نصیب او خواهد شد.

وی با اشاره به آیه ۵۶ سوره مائده و ضرورت اطاعت از خدا، رسول و ولی خدا دومین مصداق احیای امر اهل بیت علیهم السلام را حمایت از ولی مقتدر دانست و گفت: امروز مردم ما قریب به پنجاه سال است که نگذاشتند دست رهبرشان بسته بماند و این همان احیای امر اهل بیت(ع) است.

ماندگاری ادامه داد: با توجه به آیه ۱۰۳ سوره مبارکه آل عمران سومین مصداق احیای امر اهل بیت اتحاد و یکپارچگی امت اسلامی حول محور ولایت است؛ تجمعات میلیونی شبانه مردم در خیابان‌ها، نشانه اتحاد حول محور ولایت است و این اتحاد، اقتدار اسلام را به رخ جهانیان کشیده است؛ به‌طوریکه دشمنانی مانند ترامپ با وجود شهادت رهبر، نه تنها نتوانستند نظام را تضعیف کنند، بلکه مردم را منسجم‌تر ساختند.

وی در بخش پایانی با اشاره به اینکه شعارهای «الله اکبر» و «مرگ بر آمریکا» در این تجمعات، ترجمه عملی آیه ۲۵۶ سوره بقره («فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ») است، خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران دارد اسلام ناب را به جهان معرفی می‌کند و این بالاترین مصداق «رضیت لکم الاسلام دینا» است.

