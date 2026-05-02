به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از شهادت ۱۴ نفر از نیروهای مجرب خود در جریان عملیات خنثیسازی مهمات عملنکرده ناشی از بمباران هوایی دشمن خبر داد.
در پی شهادت جمعی از پاسداران غیور و بسیجیان در پی خنثیسازی مهمات عملنکرده، سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان اقدام به صدور بیانیهای کرد.
در این بیانیه آمده است:
در پی بمبارانهای هوایی جنگندههای متخاصم دشمن با استفاده از بمبهای خوشهای، بمبلتها و مهمات مشابه، عملیات گستردهای در راستای آلودهسازی استان به اجرا درآمد؛ بهگونهای که بخشهایی از منطقه، از جمله محدودهای بالغ بر ۱۲۰۰ هکتار که اراضی کشاورزی را نیز شامل میشد، از طریق مینریزی هوایی بهصورت هدفمند در معرض تهدید قرار گرفتند.
اینگونه تسلیحات بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با منع یا محدودسازی کاربرد بمبهای خوشهای، به دلیل آثار گسترده، غیرقابل تفکیک و پیامدهای انسانی پس از درگیری، در بسیاری از اسناد حقوق بینالملل مورد منع یا محدودیت جدی قرار گرفتهاند.
این سلاحها با پخش تعداد زیادی ریزمهمات در یک منطقه وسیع، اغلب موجب باقیماندن مهمات عملنکرده میشوند که میتوانند سالها پس از پایان درگیری نیز تهدیدی جدی برای مردم ایجاد کنند.
براساس بررسیهای میدانی، بخشی از این پرتابهها ناشناخته و نسبت به عوامل محیطی نظیر فرکانس، صدا و لرزش حساس هستند. همچنین برخی از پرتابه ها تا عمق حدود سه متری در زمین فرو رفته و بهدلیل عدم قابلیت رؤیت، خطر مضاعفی برای ساکنان منطقه ایجاد کردهاند.
در واکنش به این اقدام، نیروهای متخصص و متعهد گردانهای تخریب سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با حضور در مناطق آلوده، مأموریت شناسایی، پاکسازی و خنثیسازی تهدیدات را با دقت و حساسیت بالا آغاز کردند.
این نیروها تا کنون موفق به شناسایی، خنثیسازی و انهدام بیش از ۱۵ هزار مورد از مهمات عملنکرده شدهاند؛ عملیاتی پیچیده که نیازمند دانش فنی پیشرفته، تجهیزات تخصصی و روحیهای جهادی است.
در جریان یکی از این مأموریتها و در حین انجام عملیات خنثیسازی، انفجار یکی از مهمات ناشناخته و عملنکرده منجر به وقوع حادثهای تلخ شد که در پی آن ۱۴ نفر از نیروهای خدوم و فداکار به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و ۲ نفر دیگر مجروح شدند.
شایان ذکر است تمامی این شهدا از نیروهای مجرب، آموزشدیده و متخصص در حوزه کاری خود بودهاند، در خط مقدم تأمین امنیت منطقه فعالیت داشتند و جان خود را در راه حفظ امنیت و آرامش مردم فدا کردند.
سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان ضمن ابراز همدردی با خانوادههای معظم این شهیدان، بر تداوم مسیر خدمترسانی ایمن و مسئولانه با بهرهگیری از توان تخصصی و رویکرد جهادی تأکید دارد. شهادت این عزیزان را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، خانوادههای صبور و پرافتخار آنان، ملت شریف ایران اسلامی و بهویژه مردم استان زنجان تبریک و تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و رحمت واسعه الهی برای روح مطهرشان مسئلت مینماید.
