اعلام جزئیات مراسم تشییع و بزرگداشت شهدای گردان تخریب سپاه و بسیج در زنجان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با صدور اطلاعیهای، جزئیات مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت شهدای گردان تخریب سپاه و بسیج جنگ رمضان را اعلام کرد.
مراسم وداع با این شهدا امروز شنبه ۱۲ اردیبهشتماه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در مصلای خاتمالانبیا (ص) زنجان برگزار میشود.
همچنین مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدا فردا یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه رأس ساعت ۱۰ صبح از مقابل مسجد جامع (سبزهمیدان) زنجان آغاز و تا گلزار شهدای بهشت فاطمه (س) واقع در گلزار پایین ادامه خواهد داشت.
مراسم شام غریبان نیز روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲ در مصلای خاتمالانبیا (ص) زنجان برگزار میشود.
مراسم بزرگداشت این شهدا نیز روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشتماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مصلای خاتمالانبیا (ص) زنجان برگزار خواهد شد.
