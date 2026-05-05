به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث این آستان مقدس در راستای تربیت حافظان متخصص و انس هرچه بیشتر نوجوانان با کلام الهی، طرح تخصصی حفظ قرآن کریم «شجره طیبه» را با همکاری حوزه علمیه قرآنی امام علی بن موسی الرضا علیهالسلام برگزار میکند.
این طرح که به نقل از حدیث شریف رسول خدا(ص) که فرمودند «خداوند قلبی را که قرآن را در خود جای داده باشد، عذاب نمیکند» نامگذاری شده و در دو قالب اصلی ارائه میشود.
شرکت در این دوره برای عموم علاقهمندان به حفظ قرآن آزاد است و طلاب و فرزندان طلاب نیز از تخفیف ویژه در دوره شبانهروزی بهرهمند خواهند شد.
مزایای این طرح عبارتند از:
توفیق حفظ کامل قرآن کریم در طول یک سال، همراه با یادگیری تفسیر و زیباخوانی
بهرهمندی از تدریس اساتید ممتاز و تراز اول کشور
برگزاری کلاسهای دوره روزانه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)
اسکان شبانهروزی در جوار کریمه اهل بیت(س) همراه با امکانات خوابگاهی، رفاهی، ورزشی و علمی
برگزاری یک جلسه از کلاسهای دوره شبانهروزی در هفته در حرم مطهر
برگزاری دورههای آمادگی برای اخذ مدارک تخصصی حفظ قرآن کریم
برگزاری کارگاههای تخصصی تفسیر، زیباخوانی، تجوید و ترتیل
پشتیبانی آموزشی پس از دوره از سوی مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر
همراه با برنامههای متنوع تربیتی و اردویی
داشتن محفوظات به میزان حداقل ۵ تا ۱۰ جزء منسجم از شرایط این دوره است و اولویت با حافظان اجزاء بیشتر است.
علاقهمندان برای ثبتنام اولیه و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق فرم ثبتنام اعلامشده توسط مرکز قرآن و حدیث اقدام نمایند.
