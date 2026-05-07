پیام فرمانده کل سپاه به مناسبت اربعین شهادت دریابان تنگسیری و سرلشکر رضایی

پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت اربعین شهادت دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری و سرلشکر پاسدار شهید بهنام رضایی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تبدیلا

اربعین شهادت پرافتخار سرداران رشید وطن "دریابان پاسدار تنگسیری" فرمانده نیروی دریایی سپاه و "سرلشکر پاسدار بهنام رضایی " معاون اطلاعات این نیرو که در زمره مجاهدان فی سبیل الله و تثبیت قدرت بازدارنده ایران اسلامی در منطقه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز در تاریخ ایران عزیز می‌درخشند، را به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی)، خانواده‌های معظم تنگسیری و رضایی ،دریادلان رزمنده و غرورآفرین سپاه ، ملت غیور و قدرشناس ایران به ویژه مردم نجیب و قهرمان استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

بی تردید غرور تاریخی امروز ایرانیان و دست برتر ایران قوی در جنگ تحمیلی سوم که بر فراز آن "مدیریت و کنترل تنگه هرمز" می‌درخشد، مرهون شجاعت و اراده دریابان شهید تنگسیری، و مجموعه یاران و همراهان رشید و شجاع وی در نیروی پرافتخار دریایی سپاه به ویژه سرلشکر رضایی است که با تحقیر و استیصال ائتلاف جبهه خصم ، جهانیان را در برابر عظمت آن مبهوت و متحیر ساخته است.

عملیات‌های بزرگ و شگفت‌انگیز نیروی دریایی سپاه در جنگ تحمیلی سوم و در دوران فرماندهی و راهبری این دو سردار عزیز و تربیت یافته مکتب ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، که در هم افزایی با سایر نیروهای مسلح و مدافع وطن، ضربات سنگین و ویرانگری به دشمن امریکایی صهیونی و پایگاه‌ها و زیرساخت‌های مهم منطقه ای آنان وارد ساخت ؛ سپر دفاعی جزایر و سواحل ایرانی خلیج فارس و تنگه هرمز در برابر تهدیدات دشمنان انقلاب و ایران عزیز را تضمین و متجاوزین جنایتکار و تروریست و همراهان آنان در این منطقه را در کابوس دهشتناکی فرو برده است.

در این رهگذر به دشمنان ایران و ایرانی یادآور می‌شویم: ملت ما با این شهادت ها خو گرفته اند و می‌داند با عروج قائد عظیم الشأن خود شهید امام خامنه‌ای (قدس سره ) و نیز اسطوره ها و قهرمانان تاریخ ساز خود ذره ای متوقف نخواهد شد، بلکه با قدرت بیشتر راه درخشان آنان تحت ولایت و زعامت مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی ) را ادامه می دهد.

مردم ما خاطره عزتمندانه، خاطرات اسارت گرفتن تفنگداران آمریکایی و انگلیسی و غنیمت گرفتن شناورهای دشمن متجاوز را که با نام این شهیدان عزیز پیوند خورده است، هرگز فراموش نخواهد کرد و با انتقال آن به فرزندان خود؛ نسل های آینده خطه جنوب کشور و سواحل آب‌های خلیج همیشه فارس را در برابر بدخواهان این سرزمین، همواره آگاهانه، استوار و مقاوم در صحنه دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران قوی نگه خواهد داشت.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

