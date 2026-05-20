مراسم سالگرد شهادت شهید امیرعبداللهیان با حضور و سخنرانی تفنگدار سابق آمریکایی برگزار شد! + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم دومین سالگرد شهادت امیر دیپلماسی مقاومت، شهید دکتر امیرعبداللهیان سه شنبه شب ـ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ـ با حضور خانواده محترم این شهید، سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر رستمی نماینده ولی فقیه در دانشگاهها و حضور ویژه تفنگدار سابق ارتش تروریستی آمریکا برگزار شد.
این مراسم که در محوطه میدان ونک تهران برگزتار شد، پس از تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید و پخش سرود ملی آغاز و در ادامه، گروههای دانش آموزی به اجرای سرودهای انقلابی پرداختند.
مداحی مادح اهلبیت(ع) دکتر میثم مطیعی از دیگر بخشهای ویژه این آیین بود که حاضران با نام سیدالشهدا(ع)، یاد شهدای انقلاب و جنگهای تحمیلی بهویژه رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.
حجتالاسلام دکتر رستمی نماینده ولی فقیه در دانشگاهها و دبیرکل اجلاسیه «مجاهدان در غربت» سخنران این مراسم در سخنانی یاد و خاطره شهدای خدمت شهید آیتالله رئیسی رئیسجمهور شهید و به ویژه امیر دیپلماسی مقاومت شهید دکتر امیرعبداللهیان را گرامی داشت.
شهید امیرعبداللهیان، منادی گفتمان مقاومت و استکبارستیزی
دکتر رستمی با تبیین خدمات ارزنده دولت شهید رئیسی در دیپلماسی مقاومت و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رساندن پیام ملت به گوش جهانیان افزود: شهید امیرعبداللهیان گفتمان مقاومت و استکبارستیزی را به گوش جهانیان رساند و نقش بیبدیل آن شهید عزیز در جریان محور مقاومت تا ابد ماندگار است.
حمایت کنونی از ایران نتیجه تلاشهای امثال شهید امیرعبداللهیان است
همسر شهید دکتر امیرعبداللهیان نیز در بخشی از مراسم، نتیجه عملکرد این شهید والامقام در عرصه دیپلماسی را تقویت جبهه مقاومت، ارتباط ویژه با کشورهای منطقه و همچنین کشورهای شرق آسیا و حضور ایران در پیمانهای بینالمللی همچون شانگهای و دیگر تفاهمنامههای منطقهای برشمرد
وی به ثمربخشی تلاشهای دیپلماتیک شهید امیرعبداللهیان و همکاران او اشاره کرد و گفت: نتیجه آن تلاشها را در جنگ بهوجود آمده میبینیم که چگونه دولتهای حوزه اوراسیا و شرق آسیا و حتی اروپا در مقابل جبهه استکبار از جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند، امروز تلاشهای چند سال گذشته این شهید به ثمر نشسته است .
همسر شهید امیرعبداللهیان در پایان از حضور مردم در این مراسم باشکوه (که همراه با بارش باران بود) تشکر و قدردانی کرد.
تفنگدار سابق آمریکا: متاسفم؛ ما را ببخشید!
حضور تفنگدار سابق ارتش تروریستی ایالات متحده از بخشهای ویژه و جالب توجه این مراسم بود.
«کن نیکلاس اوکیف» که متولد کالیفرنیای آمریکا و از ۱۹ سالگی جزو تفنگداران دریایی این کشور بود، شب گذشته در پنجمین سفر خود به ایران میهمان این مراسم شد و با حضور در جمع مردم حاضر در میدان ونک تهران به شجاعت و غیرت ایرانیان حاضر در میدان ادای احترام کرد.
این فعال مدنی و رسانهای آمریکایی سخنان خود را به نمایندگی از مردم آمریکا با عذرخواهی از مردم ایران آغاز کرد و به شهادت رساندن رهبر شهید ایران توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی را جنایتی غیرقابلبخشش دانست و عمیقا از این بابت اظهار تاسف کرد.
مرگ بر آمریکا، یعنی پیام دوستی با مردم آمریکا و دشمنی با جنایتکاران است
وی پاسخ پرمحبت و گرم حضار نسبت به احساسات خود را نشان از درک عمیق مردم ایران، بهویژه از معنای شعار «مرگ بر آمریکا» دانست و گفت: معنی «مرگ بر آمریکا»ی شما، پیام دوستی با مردم آمریکا و دشمنی با سیاستمداران و تصمیمگیرانی است که برخلاف خواست و مصلحت کشور و ملت امریکا یکسره در حال جنایت و جنگافروزی و تجاوز در سراسر دنیا هستند.
کن اوکیف که پس از دیدن حقیقت جنگ، در نتیجه حضور در جنگ خلیج فارس، زندگی خود را وقف تبلیغ و ترویج حقیقت و مقابله با تجاوزات آمریکا کرده افزود: هرچه دارم، از نعمت سلامتی تا اراده و توان فعالیت بیوقفه در راستای انتشار حقیقت و مقابله با صهیونیسم بینالملل، همه مرهون لطف خداست.
آرزویم جنگیدن علیه صهیونیستها و پایان اسرائیل است
وی که مسیحی معتقد و باور عمیقی به خدا و حضور الهی در تمامی لحظات زندگی خود دارد اضافه کرد: گوشت ماهی تنها غذای غیر گیاهی من است، چرا که آزار حیوانات پیش از کشتار را غیرانسانی میداند (نحوه کشتار دام در غرب فرایندی اکثرا و غالبا غیرانسانی است)، آرزوی خود را جنگ با اسرائیل در جبهه مقاومت عنوان کرد و کشتهشدن در این راه را افتخار دانست، چرا که پس از سفر به فلسطین اشغالی (بیش از ۲۰ سال قبل) و دیدن جنایات صهیونیستها، آنها را بزرگترین خطر برای بشریت و دشمن نسل آینده مشاهده کرده است.
وی تصویری که بسیاری از مردم جهان از ملت ایران دارند را ناشی از سالها و دههها دروغپردازی و نفرتافکنی توسط رسانههایی دانست که تماما «در تملک، کنترل و تحت مدیریت صهیونیسم بینالملل هستند»؛ اما این تصویر پس از شهادت رهبر معظم انقلاب و جنایت آمریکا در کشتار کودکان میناب در حال فروپاشی است و حقیقت جامعه ایرانی در حال دیدهشدن توسط مردم دنیاست.
این نظامی سابق آمریکایی با حضور در تجمعات مردمی در نقاط مختلفی از تهران حمایت خود و اکثر آمریکاییها از جبهه مقاومت و بهطور ویژه ایران را به گوش ایرانیان رساند.
