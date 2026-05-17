به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمد یعقوبی، همزمان با نزدیک شدن به هزارمین سال انتقال حوزه علمیه و مرجعیت دینی به نجف اشرف، از فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه خواست در مطالعات و پژوهش‌های تاریخی، به‌ویژه تاریخ تشیع، شیعیان و حوزه‌های علمیه، به‌صورت تخصصی فعالیت کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن هزارمین سال هجرت شیخ طوسی از بغداد به نجف اشرف در سال ۴۴۸ هجری قمری، این مناسبت را فرصتی مهم برای بازخوانی ریشه‌ها و پیشینه اصیل تشیع دانست.

آیت‌الله یعقوبی تأکید کرد: از ثمرات این پژوهش‌های تاریخی، روشن شدن امتداد حقیقی و اصیل تشیع در عصر رسول اکرم (ص) و ردّ ادعاهایی است که می‌کوشند تشیع را جریانی سیاسی و پدیده‌ای متأخر در تاریخ اسلام معرفی کنند.

وی افزود: تشیع در زمان پیامبر اکرم (ص) ریشه‌دار و تثبیت‌شده بود و تنها به شخصیت‌های شناخته‌شده‌ای همچون سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار بن یاسر و مقداد بن اسود از مهاجران، و خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین، ابو هیثم مالک بن تیهان و سهل بن حنیف از انصار محدود نمی‌شد، بلکه شخصیت‌های دیگری نیز بر ولایت و مسیر حق استوار بودند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ از جمله خالد بن سعید بن عاص اموی و دیگران.

آیت‌الله یعقوبی همچنین خواستار برگزاری گسترده آیین‌ها و برنامه‌های بزرگداشت این مناسبت شد و بر ضرورت معرفی و تبیین مواضع صحابه وفادار به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و بازخوانی صفحات درخشان تاریخ اسلام تأکید کرد.

آیت‌الله یعقوبی پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی، بر ضرورت آمادگی برای گرامیداشت هزارمین سال انتقال حوزه علمیه به نجف اشرف تأکید کرده بود.

