گزارش اختصاصی ابنا از تجمع مردم کاراکاس برای آزادی مادورو و همسرش + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر کاراکاس روز جمعه (۲۵ اردیبهشت) در میدان بولیوار، میزبان تجمعی با برنامه موسیقی و شعر بود که که در آن شهروندان خواستار آزادی رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو موروس و نماینده سیلیا فلورس شدند.

این فعالیت که با هشتگ‌های #BringThemBack ( به‌معنای آن‌ها را بازگردانید) و #LosQueremosDeVuelta (شعار اسپانیایی آن‌ها را بازگردانید) فراخوان داده شده بود، هواداران را در مرکز پایتخت گرد هم آورد.

همچنین حاضرین با برافراشتن پرچم ایران و تعدادی از عکس شهدا، یاد دانش‌آموزان معصوم مدرسه میناب را هم گرامی داشتند.

دونالد ترامپ پریروز در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز در اعترافی کثیف اعلام کرد که آمریکا از سرقت نفت ونزوئلا سود اقتصادی قابل توجهی به دست آورده است. هرچند این نخستین‌بار نیست که رئیس‌جمهور تروریست آمریکا از منافع نفتی ونزوئلا پس از اقدام سرقت رئیس‌جمهور این کشور سخن می‌گفت.

