رژیم صهیونیستی؛ منفورترین در جهان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، نتایج یک نظرسنجی بینالمللی که در بیش از ۸۰ کشور انجام شده، نشان میدهد تصویر جهانی اسرائیل در افکار عمومی با افت قابل توجهی مواجه شده و این رژیم در میان منفیترین کشورهای ارزیابیشده قرار گرفته است.
به گفته این رسانهها، تداوم جنگ در غزه، افزایش تلفات غیرنظامیان و گسترش انتقادهای حقوق بشری، از مهمترین عوامل تشدید نگاه منفی افکار عمومی جهان نسبت به اسرائیل عنوان شده است.
همچنین در این گزارشها آمده است که حمایت سیاسی و نظامی آمریکا از تلآویو، بر جایگاه بینالمللی واشنگتن نیز تأثیر گذاشته و میزان محبوبیت آمریکا در برخی کشورها کاهش یافته است. تحلیلگران معتقدند ادامه حمایتهای گسترده ایالات متحده از سیاستهای اسرائیل، بهویژه در جریان تحولات اخیر خاورمیانه، موجی از انتقادها را در افکار عمومی و محافل سیاسی جهان به همراه داشته است.
رسانههای اسرائیلی این نتایج را نشانهای از تشدید انزوای بینالمللی اسرائیل توصیف کردهاند؛ موضوعی که میتواند بر روابط دیپلماتیک، فضای رسانهای و حتی روند تعاملات سیاسی این رژیم با کشورهای مختلف تأثیرگذار باشد.
